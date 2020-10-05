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https://ria.ru/20201005/trump-1578199646.html
Врач из больницы Трампа раскритиковал его за поездку к сторонникам
Президент США Дональд Трамп поступил безответственно, поехав на встречу со своими сторонниками, все, находившиеся в машине вместе с ним, должны отправиться на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:34
2020-10-05T03:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
йельский университет
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> поступил безответственно, поехав на встречу со своими сторонниками, все, находившиеся в машине вместе с ним, должны отправиться на карантин, считает врач из больницы, где американский лидер находится на лечении.Ранее телеканал <a href="https://www.nbc.com/" target="_blank">NBC</a> показал кадры, на которых видно, что президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Кортеж Трампа проехал мимо небольшой толпы его сторонников, после чего вернулся в больницу. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках.Он также заявил, что все сотрудники Секретной службы США, которые находились в машине во время "совершенно необязательной" поездки, должны отправиться в двухнедельный карантин."Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие", - подчеркнул врач.Другой медицинский специалист, директор Института Глобального здравоохранения <a href="http://ria.ru/organization_JJelskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Йельского университета</a> Саад Омер, добавил, что маски помогают, но не являются "непроницаемым силовым щитом".В свою очередь, представитель Белого дома Джадд Дир утверждает, что врачи разрешили Трампу поехать поприветствовать сторонников. По его словам, медики сказали, что это безопасно, и вообще при поездке на лимузине с охраной использовались средства индивидуальной защиты."При этих передвижениях были предприняты необходимые меры предосторожности, чтобы защитить президента и всех, кто поддерживал (передвижения). В том числе средства индивидуальной защиты. Передвижения разрешила медицинская команда, заявив, что они безопасны", - сказал Дир.Трампа госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Он находится в военном госпитале в предместье <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/tramp-1578190444.html
https://ria.ru/20201005/trump-1578198424.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, йельский университет, вашингтон (город), сша, в мире

Врач из больницы Трампа раскритиковал его за поездку к сторонникам

03:34 05.10.2020 (обновлено: 03:40 05.10.2020)
 
© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Alexander Drago
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поступил безответственно, поехав на встречу со своими сторонниками, все, находившиеся в машине вместе с ним, должны отправиться на карантин, считает врач из больницы, где американский лидер находится на лечении.
Ранее телеканал NBC показал кадры, на которых видно, что президент США Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Кортеж Трампа проехал мимо небольшой толпы его сторонников, после чего вернулся в больницу. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках.

"Президентский внедорожник не только не пуленепробиваемый, но и герметично защищен от любого химического воздействия. Риск передачи COVID-19 внутри так же высок, как и без соблюдения медицинских требований. Такая безответственность поражает", - заявил в Twitter доктор Джеймс Филлипс.

Он также заявил, что все сотрудники Секретной службы США, которые находились в машине во время "совершенно необязательной" поездки, должны отправиться в двухнедельный карантин.
"Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие", - подчеркнул врач.
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Другой медицинский специалист, директор Института Глобального здравоохранения Йельского университета Саад Омер, добавил, что маски помогают, но не являются "непроницаемым силовым щитом".
В свою очередь, представитель Белого дома Джадд Дир утверждает, что врачи разрешили Трампу поехать поприветствовать сторонников. По его словам, медики сказали, что это безопасно, и вообще при поездке на лимузине с охраной использовались средства индивидуальной защиты.
"При этих передвижениях были предприняты необходимые меры предосторожности, чтобы защитить президента и всех, кто поддерживал (передвижения). В том числе средства индивидуальной защиты. Передвижения разрешила медицинская команда, заявив, что они безопасны", - сказал Дир.
Трампа госпитализировали с коронавирусом в пятницу. Он находится в военном госпитале в предместье Вашингтона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЙельский университетВашингтон (город)СШАВ мире
 
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