https://ria.ru/20201005/tramp-1578324709.html

Лечащий врач Трампа одобрил его выписку

Медики поддерживают выписку из больницы болеющего коронавирусом президента США Дональда Трампа, хотя он еще не вне опасности, заявил лечащий врач главы... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T22:30

2020-10-05T22:30

2020-10-05T23:45

распространение нового коронавируса

дональд трамп

сша

общество

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости.</strong> Медики поддерживают выписку из больницы болеющего коронавирусом президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональда Трампа</a>, хотя он еще не вне опасности, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли."Хотя пока еще рано говорить о том, что опасность миновала, команда (лечащих врачей) и я согласны, что все наши наблюдения и, что самое главное, его клинические показатели поддерживают (решение) о безопасном возвращении президента домой, где ему будет оказано медицинское обслуживание мирового уровня", — сказал лечащий врач журналистам.По словам врача, за последние сутки состояние президента "продолжило улучшаться, температуры не было в течение 72 часов". "Он соответствует нормам для выписки (пациента)", — добавил Конли. "Президент был потрясающим пациентом на протяжении своего пребывания здесь. Мы работали с командой (врачей) в тесном контакте", - сказал он."Мы обсуждали, что безопасно и что разумно сделать. Он (Трамп) никогда, ни разу не давил нас, с тем чтобы мы вышли за рамки безопасной и разумной практики", - заверил врач.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, общество