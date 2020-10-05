https://ria.ru/20201005/tramp-1578322322.html

Трамп объяснил выезд за пределы больницы

Президент США Дональд Трамп, госпитализированный с коронавирусом, объяснил свой выезд за пределы больницы в воскресенье. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T22:04

2020-10-05T22:04

2020-10-05T22:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578137663_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_17d24376ac142bb969a5a9cc819d8575.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, госпитализированный с коронавирусом, объяснил свой выезд за пределы больницы в воскресенье."Говорят, СМИ недовольны тем, что я сел в защищенный автомобиль, чтобы поблагодарить множество фанатов и сторонников, которые находились у больницы много часов и даже дней, чтобы показать свое уважение своему президенту. Если бы я этого не сделал, СМИ сказали бы, что я грубиян!" - написал Трамп в Twitter.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>был госпитализирован в пятницу после того, как у него был диагностирован COVID-19. Врач Трампа утверждает, что лечение проходит хорошо, однако представляемая им информация о состоянии президента противоречива и ограничена. В воскресенье доктор признал, что на субботнем брифинге намеренно не сообщал некоторые сведения о состоянии своего пациента, чтобы поддержать в нем бойцовский дух. Белый дом ежедневно публикует снимки работающего из больницы Трампа.В воскресенье президент ненадолго выехал из больницы в бронированном и герметичном автомобиле, чтобы проехать перед собравшимися у ворот больницы сторонниками. В поездке Трампа сопровождали двое сотрудников секретной службы. Поступок президента вызвал неоднозначную реакцию. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/trump-1578198424.html

https://ria.ru/20201004/tramp-1578187056.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире