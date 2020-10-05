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https://ria.ru/20201005/tramp-1578322322.html
Трамп объяснил выезд за пределы больницы
Президент США Дональд Трамп, госпитализированный с коронавирусом, объяснил свой выезд за пределы больницы в воскресенье. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T22:04
2020-10-05T22:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, госпитализированный с коронавирусом, объяснил свой выезд за пределы больницы в воскресенье."Говорят, СМИ недовольны тем, что я сел в защищенный автомобиль, чтобы поблагодарить множество фанатов и сторонников, которые находились у больницы много часов и даже дней, чтобы показать свое уважение своему президенту. Если бы я этого не сделал, СМИ сказали бы, что я грубиян!" - написал Трамп в Twitter.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>был госпитализирован в пятницу после того, как у него был диагностирован COVID-19. Врач Трампа утверждает, что лечение проходит хорошо, однако представляемая им информация о состоянии президента противоречива и ограничена. В воскресенье доктор признал, что на субботнем брифинге намеренно не сообщал некоторые сведения о состоянии своего пациента, чтобы поддержать в нем бойцовский дух. Белый дом ежедневно публикует снимки работающего из больницы Трампа.В воскресенье президент ненадолго выехал из больницы в бронированном и герметичном автомобиле, чтобы проехать перед собравшимися у ворот больницы сторонниками. В поездке Трампа сопровождали двое сотрудников секретной службы. Поступок президента вызвал неоднозначную реакцию. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/trump-1578198424.html
https://ria.ru/20201004/tramp-1578187056.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп объяснил выезд за пределы больницы

22:04 05.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, госпитализированный с коронавирусом, объяснил свой выезд за пределы больницы в воскресенье.
"Говорят, СМИ недовольны тем, что я сел в защищенный автомобиль, чтобы поблагодарить множество фанатов и сторонников, которые находились у больницы много часов и даже дней, чтобы показать свое уважение своему президенту. Если бы я этого не сделал, СМИ сказали бы, что я грубиян!" - написал Трамп в Twitter.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Президент США был госпитализирован в пятницу после того, как у него был диагностирован COVID-19. Врач Трампа утверждает, что лечение проходит хорошо, однако представляемая им информация о состоянии президента противоречива и ограничена. В воскресенье доктор признал, что на субботнем брифинге намеренно не сообщал некоторые сведения о состоянии своего пациента, чтобы поддержать в нем бойцовский дух. Белый дом ежедневно публикует снимки работающего из больницы Трампа.
В воскресенье президент ненадолго выехал из больницы в бронированном и герметичном автомобиле, чтобы проехать перед собравшимися у ворот больницы сторонниками. В поездке Трампа сопровождали двое сотрудников секретной службы. Поступок президента вызвал неоднозначную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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