https://ria.ru/20201005/testy-1578203536.html
В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
Более 48 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 358 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:18
2020-10-05T09:18
2020-10-05T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2006d2f948f83b30b203362e88aee1a5.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более 48 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 358 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577906924_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e6b2ed3697d2a2a7912b45eaee266560.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество