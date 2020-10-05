https://ria.ru/20201005/testy-1578203536.html

В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19

Более 48 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 358 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:18

2020-10-05T09:18

2020-10-05T09:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более 48 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 358 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество