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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
Более 48 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 358 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:18
2020-10-05T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Более 48 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 358 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19

09:18 05.10.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 48 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 358 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 48 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 230 120 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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