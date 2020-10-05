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Пожарную и спасательную технику переоснастят к 2030 году, заявил Патрушев
Подразделения МЧС к 2030 году планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники, соответствующая комплексная программа будет разработана РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T07:45
2020-10-05T07:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
николай патрушев
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Подразделения <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> к 2030 году планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники, соответствующая комплексная программа будет разработана под эгидой кабинета министров РФ, сообщил секретарь Совета безопасности России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.Он выступил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа."В настоящее время правительством России организована разработка комплексной программы переоснащения до 2030 года подразделений МЧС и подведомственных организаций новейшими образцами пожарной и спасательной техники", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20201005/zhile-1578200692.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, николай патрушев, общество

Пожарную и спасательную технику переоснастят к 2030 году, заявил Патрушев

07:45 05.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости. Подразделения МЧС к 2030 году планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники, соответствующая комплексная программа будет разработана под эгидой кабинета министров РФ, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он выступил в понедельник в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа.
"Хочу также проинформировать о том, что в сентябре на оперативном совещании Совета безопасности России и на совещании у президента приняты решения, направленные на повышение оснащенности МЧС России современной техникой", - сказал Патрушев.
"В настоящее время правительством России организована разработка комплексной программы переоснащения до 2030 года подразделений МЧС и подведомственных организаций новейшими образцами пожарной и спасательной техники", - добавил Патрушев.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскНиколай ПатрушевОбщество
 
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