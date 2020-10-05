https://ria.ru/20201005/tekhnika-1578201448.html

Пожарную и спасательную технику переоснастят к 2030 году, заявил Патрушев

Подразделения МЧС к 2030 году планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники, соответствующая комплексная программа будет разработана РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T07:45

2020-10-05T07:45

2020-10-05T07:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

николай патрушев

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Подразделения <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> к 2030 году планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники, соответствующая комплексная программа будет разработана под эгидой кабинета министров РФ, сообщил секретарь Совета безопасности России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.Он выступил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа."В настоящее время правительством России организована разработка комплексной программы переоснащения до 2030 года подразделений МЧС и подведомственных организаций новейшими образцами пожарной и спасательной техники", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20201005/zhile-1578200692.html

Ярослав Погодин Отлично! Освободившуюся на усиление потенциально опасные участки и в добровольные пожарные дружины 11

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россия

новосибирск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, николай патрушев, общество