https://ria.ru/20201005/tayna-1578314887.html
Бывшего топ-менеджера госкомпании задержали за продажу секретных сведений
Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:50
2020-10-05T20:50
2020-10-05T20:50
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника", - сказала Петренко.Затраты на данные разработки превысили 2 миллиарда рублей по оценке специалистов.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности"."Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее", - добавила Петренко.
https://realty.ria.ru/20190927/1559214514.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила официальный представитель СК
России Светлана Петренко
.
"Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника", - сказала Петренко.
Затраты на данные разработки превысили 2 миллиарда рублей по оценке специалистов.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности".
"Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее", - добавила Петренко.