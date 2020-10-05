https://ria.ru/20201005/tayna-1578314887.html

Бывшего топ-менеджера госкомпании задержали за продажу секретных сведений

Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T20:50

2020-10-05T20:50

2020-10-05T20:50

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника", - сказала Петренко.Затраты на данные разработки превысили 2 миллиарда рублей по оценке специалистов.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности"."Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее", - добавила Петренко.

https://realty.ria.ru/20190927/1559214514.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия