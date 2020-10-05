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Бывшего топ-менеджера госкомпании задержали за продажу секретных сведений
Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:50
2020-10-05T20:50
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника", - сказала Петренко.Затраты на данные разработки превысили 2 миллиарда рублей по оценке специалистов.Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности"."Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее", - добавила Петренко.
https://realty.ria.ru/20190927/1559214514.html
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РИА Новости
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Бывшего топ-менеджера госкомпании задержали за продажу секретных сведений

20:50 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника", - сказала Петренко.
Затраты на данные разработки превысили 2 миллиарда рублей по оценке специалистов.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности".
"Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее", - добавила Петренко.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.09.2019
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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