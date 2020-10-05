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https://ria.ru/20201005/syr-1578199543.html
Россияне назвали любимые сыры
Сорт сыра "Российский" — самая популярная разновидность сыра в России, на втором месте по частоте потребления — несладкий плавленый сыр, свидетельствует... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:19
2020-10-05T09:35
россия
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сорт сыра "Российский" — самая популярная разновидность сыра в России, на втором месте по частоте потребления — несладкий плавленый сыр, свидетельствует исследование международной исследовательской компании Ipsos, которое есть в распоряжении РИА Новости.Среди твердых сортов также лидируют "Голландский", "Гауда", "Маасдам", "Пармезан" и "Тильзитер". Твердый сыр в течение трех месяцев ели или использовали при приготовлении различных блюд 96% участников исследования, плавленый сыр — 67%. Предпочтение творожному сыру отдали 48% россиян, моцарелле — 36%, брынзе и фете — по 30%.Эксперты отмечают, что сыр — повседневный продукт: 83% участников исследования покупают его как минимум раз в неделю и чаще, а мотивации в потреблении можно разделить на эмоциональные и функциональные. Ключевые моменты эмоционального фактора — желание доставить удовольствие, быстро утолить голод, создать настроение себе и близким, а также получить быстрый заряд энергии и сил. Во второй группе важное место занимают натуральность состава, высокое качество, нежный вкус и доступная цена, польза детям.Кроме того, в категории плавленых, мягких и творожных сыров присутствуют такие эмоциональные мотивы, как желание отвлечься от повседневной суеты и расслабиться, сделать жизнь удобнее и проще, получить эстетическое удовольствие и убедиться в правильном питании семьи.Чаще всего сыр едят с овощами (27%), колбасой (24%) и сливочным маслом (18%), с вареными яйцами (14%), сосисками (9%) и фруктами (6%); четыре процента участников опроса предпочитают с сыром печенье, 3% — орехи, 2% — сладкие соусы (мед, варенье). Сопутствующие напитки — прежде всего горячие чай и кофе (67%), из холодных напитков — сок, также чай и газировка (10%.) На вино указали 8% участников исследования, на пиво и крепкий алкоголь — 5% и 3%; 4% запивают сыр молоком, ряженкой или кефиром.Сыр незаменим для бутерброда: лидирующую позицию здесь занимает плавленый сыр, который предпочитают намазывать на хлеб 51% потребителей, на втором и третьем месте — творожный (49%) и твердый сыры (37%). Мягкий белый сыр нужен в салате, считает 40% участников исследования, тогда как для бутерброда его выбрали только 16%. Твердый и мягкий белый сыр для приготовления пиццы выбрали 12% и 11%.Отдельно, как еду без всего, потребители предпочитают твердый (34%) и мягкий белый сыр (28%), по 26% — у творожного и плавленого сыра. Кроме того, творожный сыр может быть десертом (7%), твердый сыр используют для горячих блюд (15%), а плавленый - для приготовления супа (10%).В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте 20-55 лет, всего более чем 2500 человек во всей России.
https://ria.ru/20191130/1561752530.html
https://ria.ru/20200929/pitanie-1577919510.html
Сыр становится все больше и больше недоступным для простых россиян- заМКАДышей...😡😡😡
26
Все больше и больше Россиян предпочитают единственный сорт, и не только сыра, - акционный...
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, москва, общество

Россияне назвали любимые сыры

03:19 05.10.2020 (обновлено: 09:35 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сорт сыра "Российский" — самая популярная разновидность сыра в России, на втором месте по частоте потребления — несладкий плавленый сыр, свидетельствует исследование международной исследовательской компании Ipsos, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Среди твердых сортов также лидируют "Голландский", "Гауда", "Маасдам", "Пармезан" и "Тильзитер". Твердый сыр в течение трех месяцев ели или использовали при приготовлении различных блюд 96% участников исследования, плавленый сыр — 67%. Предпочтение творожному сыру отдали 48% россиян, моцарелле — 36%, брынзе и фете — по 30%.
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Как выбрать хорошее российское вино
Эксперты отмечают, что сыр — повседневный продукт: 83% участников исследования покупают его как минимум раз в неделю и чаще, а мотивации в потреблении можно разделить на эмоциональные и функциональные. Ключевые моменты эмоционального фактора — желание доставить удовольствие, быстро утолить голод, создать настроение себе и близким, а также получить быстрый заряд энергии и сил. Во второй группе важное место занимают натуральность состава, высокое качество, нежный вкус и доступная цена, польза детям.
Кроме того, в категории плавленых, мягких и творожных сыров присутствуют такие эмоциональные мотивы, как желание отвлечься от повседневной суеты и расслабиться, сделать жизнь удобнее и проще, получить эстетическое удовольствие и убедиться в правильном питании семьи.
Чаще всего сыр едят с овощами (27%), колбасой (24%) и сливочным маслом (18%), с вареными яйцами (14%), сосисками (9%) и фруктами (6%); четыре процента участников опроса предпочитают с сыром печенье, 3% — орехи, 2% — сладкие соусы (мед, варенье). Сопутствующие напитки — прежде всего горячие чай и кофе (67%), из холодных напитков — сок, также чай и газировка (10%.) На вино указали 8% участников исследования, на пиво и крепкий алкоголь — 5% и 3%; 4% запивают сыр молоком, ряженкой или кефиром.
Сыр незаменим для бутерброда: лидирующую позицию здесь занимает плавленый сыр, который предпочитают намазывать на хлеб 51% потребителей, на втором и третьем месте — творожный (49%) и твердый сыры (37%). Мягкий белый сыр нужен в салате, считает 40% участников исследования, тогда как для бутерброда его выбрали только 16%. Твердый и мягкий белый сыр для приготовления пиццы выбрали 12% и 11%.
Отдельно, как еду без всего, потребители предпочитают твердый (34%) и мягкий белый сыр (28%), по 26% — у творожного и плавленого сыра. Кроме того, творожный сыр может быть десертом (7%), твердый сыр используют для горячих блюд (15%), а плавленый - для приготовления супа (10%).
В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте 20-55 лет, всего более чем 2500 человек во всей России.
Сыр с помидорами - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 04:00
Названы несочетаемые продукты
 
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