https://ria.ru/20201005/streltsov-1578205252.html

Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд

Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 76,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд по неофициальным и РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:08

2020-10-05T10:08

2020-10-05T10:08

культура

кино и сериалы

новости культуры

эдуард стрельцов

александр петров (актер)

кристофер нолан

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 76,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/kassovye-sbory-v-rossii-i-sng-za-uik-end-1-4-oktyabrya-2020-dannye-neofitsialnye-i-predvaritelnye-/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.В фильме рассказывается о жизни и карьере звезды футбола Эдуарда Стрельцова. Главную роль сыграл Александр Петров.На втором месте рейтинга - боевик Кристофера Нолана "Довод", собравший за выходные 47,1 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял приключенческий мультфильм Жереми Дегрусона и Бена Стассена "Семейка Бигфутов", у которого 38,9 миллиона рублей.На четвертом месте - фантастический боевик "Мулан" режиссера Ники Каро. Сборы картины за выходные составили 21,5 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров американская драма "После. Глава 2" Роджера Камбла со сборами 20 миллионов рублей за уик-энд.

https://ria.ru/20201001/mmkf-1578002789.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эдуард стрельцов, александр петров (актер), кристофер нолан