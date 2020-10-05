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Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 76,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд по неофициальным и РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:08
2020-10-05T10:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
эдуард стрельцов
александр петров (актер)
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 76,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/kassovye-sbory-v-rossii-i-sng-za-uik-end-1-4-oktyabrya-2020-dannye-neofitsialnye-i-predvaritelnye-/" target="_blank">сообщил</a> портал kinobusiness.com.В фильме рассказывается о жизни и карьере звезды футбола Эдуарда Стрельцова. Главную роль сыграл Александр Петров.На втором месте рейтинга - боевик Кристофера Нолана "Довод", собравший за выходные 47,1 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял приключенческий мультфильм Жереми Дегрусона и Бена Стассена "Семейка Бигфутов", у которого 38,9 миллиона рублей.На четвертом месте - фантастический боевик "Мулан" режиссера Ники Каро. Сборы картины за выходные составили 21,5 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров американская драма "После. Глава 2" Роджера Камбла со сборами 20 миллионов рублей за уик-энд.
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кино и сериалы, новости культуры, эдуард стрельцов, александр петров (актер), кристофер нолан

Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд

10:08 05.10.2020
 
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Стрельцов"
Кадр из фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Централ Партнершип (2020)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 76,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В фильме рассказывается о жизни и карьере звезды футбола Эдуарда Стрельцова. Главную роль сыграл Александр Петров.
На втором месте рейтинга - боевик Кристофера Нолана "Довод", собравший за выходные 47,1 миллиона рублей, уточняет портал. Третью строчку рейтинга занял приключенческий мультфильм Жереми Дегрусона и Бена Стассена "Семейка Бигфутов", у которого 38,9 миллиона рублей.
На четвертом месте - фантастический боевик "Мулан" режиссера Ники Каро. Сборы картины за выходные составили 21,5 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров американская драма "После. Глава 2" Роджера Камбла со сборами 20 миллионов рублей за уик-энд.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЭдуард СтрельцовАлександр Петров (актер)Кристофер Нолан
 
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