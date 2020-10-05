https://ria.ru/20201005/stiller-1578110273.html

Бен Стиллер примет участие в фильме о карантине с Энн Хэтэуэй

Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант ведут переговоры об участии в фильме Lockdown ("Карантин"), главные роли в котором сыграют Энн Хэтэуэй и Чивитель... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T03:40

2020-10-05T03:40

2020-10-05T03:45

культура

кино и сериалы

новости культуры

илон маск

энн хэтэуэй

том круз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578105408_0:0:3325:1871_1400x0_80_0_0_e0fee984473318d5667506b83c352750.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости</strong>. Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант ведут переговоры об участии в фильме Lockdown ("Карантин"), главные роли в котором сыграют Энн Хэтэуэй и Чивитель Эджиофор, <a href="https://deadline.com/2020/09/lockdown-ben-stiller-lily-james-stephen-merchant-dule-hill-jazmyn-simon-mark-gatis-set-to-join-doug-limans-harrods-heist-movie-underway-in-london-1234588741/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Режиссер проекта Даг Лайман, а сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки").События ленты разворачиваются на фоне пандемии коронавируса. Постоянно ссорящаяся пара (Хэтэуэй и Эджиофор) договаривается о перемирии, чтобы вместе совершить рискованную кражу ювелирных изделий из самого известного лондонского магазина — Harrods. На второстепенные роли в картине претендуют Дьюли Хилл, Жасмин Саймон и Марк Гейтисс. Съемочный процесс уже начался в строгом соответствии со всеми мерами предосторожности.Даг Лайман также готовится к работе над фильмом с участием Тома Круза, съемки которого будут проходить в космосе при поддержке NASA и Илона Маска.

https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, илон маск, энн хэтэуэй, том круз