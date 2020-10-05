https://ria.ru/20201005/stiller-1578110273.html
Бен Стиллер примет участие в фильме о карантине с Энн Хэтэуэй
Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант ведут переговоры об участии в фильме Lockdown ("Карантин"), главные роли в котором сыграют Энн Хэтэуэй и Чивитель... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:40
2020-10-05T03:40
2020-10-05T03:45
культура
кино и сериалы
новости культуры
илон маск
энн хэтэуэй
том круз
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости</strong>. Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант ведут переговоры об участии в фильме Lockdown ("Карантин"), главные роли в котором сыграют Энн Хэтэуэй и Чивитель Эджиофор, <a href="https://deadline.com/2020/09/lockdown-ben-stiller-lily-james-stephen-merchant-dule-hill-jazmyn-simon-mark-gatis-set-to-join-doug-limans-harrods-heist-movie-underway-in-london-1234588741/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Режиссер проекта Даг Лайман, а сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки").События ленты разворачиваются на фоне пандемии коронавируса. Постоянно ссорящаяся пара (Хэтэуэй и Эджиофор) договаривается о перемирии, чтобы вместе совершить рискованную кражу ювелирных изделий из самого известного лондонского магазина — Harrods. На второстепенные роли в картине претендуют Дьюли Хилл, Жасмин Саймон и Марк Гейтисс. Съемочный процесс уже начался в строгом соответствии со всеми мерами предосторожности.Даг Лайман также готовится к работе над фильмом с участием Тома Круза, съемки которого будут проходить в космосе при поддержке NASA и Илона Маска.
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577597442.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, илон маск, энн хэтэуэй, том круз
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости
. Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант ведут переговоры об участии в фильме Lockdown ("Карантин"), главные роли в котором сыграют Энн Хэтэуэй и Чивитель Эджиофор, сообщает
Deadline.
Режиссер проекта Даг Лайман, а сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки").
События ленты разворачиваются на фоне пандемии коронавируса. Постоянно ссорящаяся пара (Хэтэуэй и Эджиофор) договаривается о перемирии, чтобы вместе совершить рискованную кражу ювелирных изделий из самого известного лондонского магазина — Harrods.
На второстепенные роли в картине претендуют Дьюли Хилл, Жасмин Саймон и Марк Гейтисс.
Съемочный процесс уже начался в строгом соответствии со всеми мерами предосторожности.
Даг Лайман также готовится к работе над фильмом с участием Тома Круза, съемки которого будут проходить в космосе при поддержке NASA и Илона Маска.