https://ria.ru/20201005/stepanakert-1578203161.html

Степанакерт под обстрелами превращается в город-призрак

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт под артиллерийскими и авиационными ударами противника постепенно превращается в город-призрак -... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:05

2020-10-05T09:05

2020-10-05T09:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 5 окт – РИА Новости.</strong> Столица непризнанной <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> Степанакерт под артиллерийскими и авиационными ударами противника постепенно превращается в город-призрак - его улицы пустеют, а магазины и кафе закрываются, сообщает корреспондент РИА Новости.В городе уже закрыты практически все магазины - и промтоваров, и продуктовые. Местным и приезжим журналистам приходится искать место, где можно купить сигареты или консервы или даже хлеб. Информацией о том, открыта ли та или иная точка, обмениваются, как паролями.Время от времени пустые улицы Степанакерта оглашает сирена воздушной тревоги, и тогда кажется, как будто она гоняет по улицам города мусор, который теперь больше никто не убирает.Одно из все еще открытых кафе - "Самра", его держит семья сирийских армян, несколько лет назад бежавших из Алеппо в мирный на тот момент Карабах. На вопрос: "А что у вас сегодня на обед?" хозяин отвечает: "Первое и второе". А на уточняющие вопросы о составе блюд добавляет: "Приготовили из того, что осталось".Впрочем, получается вкусно. "Почему вы не уезжаете?" - спрашиваем хозяев. "Мы остались, чтобы вас кормить", - говорят они журналистам, облюбовавшим это кафе из-за хорошего интернета.На улицах Степанакерта теперь редко встретишь пешехода, но зато иногда проезжают машины. Часто это автомобиль, который доставляет беженцев на пункты сбора. Не работает общественный транспорт, а все автобусы теперь переброшены на вывоз местных жителей в Армению. Город постепенно пустеет. По слухам, какие-то местные жители еще скрываются по подвалам.Сотовая связь пока еще работает, и местные жители сидят на сайтах и в Telegram-каналах, в надежде вычитать там какие-нибудь хорошие новости о наступлении мира.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/stepanakert-1578179382.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире