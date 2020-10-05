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Путин поручил продлить упрощенный порядок получения справок
До конца текущего года надо продлить решения, связанные с упрощением процедуры получения справок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:26
2020-10-05T17:26
владимир путин
общество
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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> До конца текущего года надо продлить решения, связанные с упрощением процедуры получения справок, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В ходе встречи Путина с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции педагог дополнительного образования ГБПОУ "Техникум "Автосервис (Многофункциональный центр прикладных квалификаций", Санкт-Петербург), наставник участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" Светлана Мелконян напомнила, что в период пандемии был введен облегченный порядок сбора и подачи документов в органы соцзащиты и центр социального обслуживания, который действовал до 1 октября. По ее словам, этот порядок был очень удобен для всех, в том числе для инвалидов. В связи с этим она обратилась к президенту с просьбой его продлить."Что касается того, как была организована работа в период эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы видим, в некоторых регионах сегодня какая ситуация, известные ограничения и сейчас действуют. Поэтому, конечно, как минимум до конца текущего года ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе обычной текущей жизни, имеется в виду то, о чем вы сказали - получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью, все это в автоматическом режиме, многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года. Обязательно с правительством на этот счет поговорим", - сказал Путин в ответ.
https://ria.ru/20201005/podderzhka-1578273209.html
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владимир путин, общество

Путин поручил продлить упрощенный порядок получения справок

17:26 05.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. До конца текущего года надо продлить решения, связанные с упрощением процедуры получения справок, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи Путина с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции педагог дополнительного образования ГБПОУ "Техникум "Автосервис (Многофункциональный центр прикладных квалификаций", Санкт-Петербург), наставник участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" Светлана Мелконян напомнила, что в период пандемии был введен облегченный порядок сбора и подачи документов в органы соцзащиты и центр социального обслуживания, который действовал до 1 октября. По ее словам, этот порядок был очень удобен для всех, в том числе для инвалидов. В связи с этим она обратилась к президенту с просьбой его продлить.
"Что касается того, как была организована работа в период эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы видим, в некоторых регионах сегодня какая ситуация, известные ограничения и сейчас действуют. Поэтому, конечно, как минимум до конца текущего года ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе обычной текущей жизни, имеется в виду то, о чем вы сказали - получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью, все это в автоматическом режиме, многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года. Обязательно с правительством на этот счет поговорим", - сказал Путин в ответ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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