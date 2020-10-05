https://ria.ru/20201005/spravki-1578274284.html

Путин поручил продлить упрощенный порядок получения справок

До конца текущего года надо продлить решения, связанные с упрощением процедуры получения справок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:26

2020-10-05T17:26

2020-10-05T17:26

владимир путин

общество

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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> До конца текущего года надо продлить решения, связанные с упрощением процедуры получения справок, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В ходе встречи Путина с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции педагог дополнительного образования ГБПОУ "Техникум "Автосервис (Многофункциональный центр прикладных квалификаций", Санкт-Петербург), наставник участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс" Светлана Мелконян напомнила, что в период пандемии был введен облегченный порядок сбора и подачи документов в органы соцзащиты и центр социального обслуживания, который действовал до 1 октября. По ее словам, этот порядок был очень удобен для всех, в том числе для инвалидов. В связи с этим она обратилась к президенту с просьбой его продлить."Что касается того, как была организована работа в период эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы видим, в некоторых регионах сегодня какая ситуация, известные ограничения и сейчас действуют. Поэтому, конечно, как минимум до конца текущего года ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе обычной текущей жизни, имеется в виду то, о чем вы сказали - получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью, все это в автоматическом режиме, многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года. Обязательно с правительством на этот счет поговорим", - сказал Путин в ответ.

https://ria.ru/20201005/podderzhka-1578273209.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество