https://ria.ru/20201005/sovet-1578205182.html
Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
Жительница США Джорджия Карлтон, похудевшая на 55 килограммов, дала несколько советов тем, кто хочет избавиться от лишнего веса. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:08
2020-10-05T10:08
2020-10-05T13:16
похудение
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Джорджия Карлтон, похудевшая на 55 килограммов, дала несколько советов тем, кто хочет <a href="https://ria.ru/keyword_pokhudenie/" target="_blank">избавиться от лишнего веса</a>.Женщина, как пишет сайт <a href="https://www.today.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Today</a>, всегда была полной — в седьмом классе она весила около 125 килограммов, а потом поправилась еще на десять."Я всегда говорила себе, что просто создана быть толстой", — поделилась Карлтон.Несколько лет назад она поехала в парк развлечений, где постоянно беспокоилась, что ее не пустят на аттракционы из-за веса. Кроме того, из-за артрита у нее болели колени. Это все и стало мотивацией похудеть.Для достижения желаемого результата Карлтон пришлось внимательно следить за размером порций еды, а также искать альтернативы некоторым продуктам. Спустя четыре месяца после начала диеты она начала увеличивать физическую нагрузку и ходить в зал шесть раз в неделю. В итоге с ноября 2017 года она похудела почти на 55 килограммов.Она отметила, что не нужно ставить перед собой невыполнимые задачи — достаточно начать с малого. Так, например, она предложила не повышать резко свою физическую активность, а начать ходить вокруг своего квартала пять минут в день на протяжении пары недель."Если хотите сосредоточиться на питании, просто решите, что вы будете в течение двух недель есть большой и полезный салат", — рекомендовала Карлтон.Она также посоветовала быть постоянным в занятии спортом и правильном питании.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/pokhudenie-1577483190.html
https://ria.ru/20201001/kamenskikh-1578062121.html
ltpr
Теперь с нетерпением ждём, а что по этому поводу скажет доктор Мясников!?
51
urlap.0211
Что нового, мало есть спортом заниматься. Писать не знают что
41
9
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
похудение, сша, в мире
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Жительница США
Джорджия Карлтон, похудевшая на 55 килограммов, дала несколько советов тем, кто хочет избавиться от лишнего веса
.
Женщина, как пишет сайт Today
, всегда была полной — в седьмом классе она весила около 125 килограммов, а потом поправилась еще на десять.
"Я всегда говорила себе, что просто создана быть толстой", — поделилась Карлтон.
Несколько лет назад она поехала в парк развлечений, где постоянно беспокоилась, что ее не пустят на аттракционы из-за веса. Кроме того, из-за артрита у нее болели колени. Это все и стало мотивацией похудеть.
Для достижения желаемого результата Карлтон пришлось внимательно следить за размером порций еды, а также искать альтернативы некоторым продуктам. Спустя четыре месяца после начала диеты она начала увеличивать физическую нагрузку и ходить в зал шесть раз в неделю. В итоге с ноября 2017 года она похудела почти на 55 килограммов.
Она отметила, что не нужно ставить перед собой невыполнимые задачи — достаточно начать с малого. Так, например, она предложила не повышать резко свою физическую активность, а начать ходить вокруг своего квартала пять минут в день на протяжении пары недель.
"Если хотите сосредоточиться на питании, просто решите, что вы будете в течение двух недель есть большой и полезный салат", — рекомендовала Карлтон.
Она также посоветовала быть постоянным в занятии спортом и правильном питании.