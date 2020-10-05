https://ria.ru/20201005/solntse-1578287964.html

Российские ученые разработали новый прибор для наблюдения за Солнцем

Новый детектор солнечных частиц позволит подробнее изучить природу солнечных вспышек, а также улучшить защиту космических кораблей и космонавтов от солнечной... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:20

2020-10-05T18:20

2020-10-05T18:20

риа наука

астрофизика

российский научный фонд

космос - риа наука

институт космических исследований

московский физико-технический институт

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Новый детектор солнечных частиц позволит подробнее изучить природу солнечных вспышек, а также улучшить защиту космических кораблей и космонавтов от солнечной радиации. Описание разработки <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/15/09/T09006" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовано</a> в журнале Journal of Instrumentation.В процессе преобразования энергии в активных областях солнечной атмосферы появляются потоки частиц с энергиями от десятков килоэлектронвольт до нескольких гигаэлектронвольт. В основном солнечные частицы — это электроны и протоны, но есть и более тяжелые ядра, от гелия до железа.Несмотря на большое количество наблюдений солнечных спутников, ученые до сих пор многого не знают о порожденных Солнцем космических лучах. Например, неизвестно за счет чего ускоряются частицы при солнечных вспышках, какова роль магнитного пересоединения в ускорении частиц и выходе из короны, как и где формируются зародышевые популяции частиц для дальнейшего ускорения на ударных волнах.На эти вопросы поможет ответить новый детекторов солнечных частиц, разработанный учеными из <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МФТИ</a> в сотрудничестве с коллегами из Института ядерных исследований <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> РАН. Прибор способен улавливать протоны и электроны с кинетическими энергиями 10–100 МэВ и 1–10 МэВ соответственно. Они составляют основную часть потока высокоэнергетичных частиц от Солнца.Детектор состоит из нескольких полистироловых дисков, подключенных к фотодетекторам. Проходя через слои полимера, частица теряет часть кинетической энергии, которая переходит в световую. Этот свет улавливается кремниевым фотодетектором, а сигнал анализирует компьютер. "Сама концепция пластиковых сцинтилляционных детекторов не нова, такие детекторы повсеместно используются в наземных экспериментах, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Александра Нозика, старшего научного сотрудника лаборатории методов ядерно-физических экспериментов МФТИ. — А вот использование сегментированного детектора в совокупности с разработанными нами математическими методами реконструкции позволило достигнуть выдающихся результатов".Часть работы посвящена определению оптимальной геометрии сегментов детекторов. При увеличении диаметра дисков растет количество анализируемых одновременно частиц, однако растет и масса прибора, что повышает стоимость его доставки на орбиту. Также при увеличении диаметра ухудшается разрешение диска. Чем тоньше каждый диск, тем точнее он может определить энергию протона и электрона, однако большое количество тонких дисков требует большого числа фотодетекторов и громоздкой электроники.Для подбора оптимальных параметров ученые использовали методы компьютерного моделирования. В итоге они собрали достаточно компактный для доставки в космос прибор — цилиндр диаметром три и высотой восемь сантиметров. Датчик способен работать в двух разных режимах: регистрировать одиночные частицы при потоке менее 105 частиц в секунду и в интегральном режиме при более интенсивном излучении. Во втором случае разработанный авторами метод анализа распределений частиц не требует высоких вычислительных мощностей."Наш прибор показал отличные результаты в лабораторных тестах, — говорит еще один автор статьи Егор Стадничук, сотрудник лаборатории методов ядерно-физических экспериментов МФТИ. — Дальше мы планируем разработать новую электронику, пригодную для работы детекторов в космосе. Кроме того, конструкция детектора будет адаптирована к требованиям космического корабля — мы улучшим массогабаритные характеристики и добавим боковое экранирование. Также планируется разработать более тонкую сегментацию для детектора, чтобы обеспечить точное измерение спектра электронов с энергией порядка 1 МэВ".Работа проводилась по заказу Института космических исследований РАН при финансовой поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nauchnyjj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Российского научного фонда</a>. Сам детектор был изготовлен в Институте ядерных исследований РАН.

https://ria.ru/20200610/1572745404.html

https://ria.ru/20200416/1570082977.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, российский научный фонд, космос - риа наука, институт космических исследований, московский физико-технический институт, российская академия наук