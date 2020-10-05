https://ria.ru/20201005/sochi-1578231295.html

Расписание поездов в Сочи временно изменится из-за ремонта тоннелей

Расписание движения поездов в Сочи изменится на два месяца из-за капитального ремонта тоннелей, сообщает администрация города. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:27

2020-10-05T14:27

2020-10-05T14:27

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<strong>СОЧИ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Расписание движения поездов в Сочи изменится на два месяца из-за капитального ремонта тоннелей, сообщает администрация города.Отмечается, что временно в крае будут выведены из расписания дневные экспрессы "Армавир-Имеретинский курорт", "Майкоп-Адлер", "Краснодар-Имеретинский курорт", а ласточка "Ростов-Имеретинский курорт" будет ходить по сокращенному маршруту только до Краснодара."Изменения связаны с проведением планового капитального ремонта в тоннеле на участке Армавир – Белореченская – Туапсе. Работы начнутся 13 октября, продлятся они около двух месяцев", — говорится в сообщении.Уточняется, что также будет изменен маршрут следования пяти пассажирских поездов: Архангельск – Адлер, Барнаул – Адлер, Воркута – Адлер, Ставрополь – Адлер, №679/680 Владикавказ – Адлер, включая беспересадочную группу вагонов Кисловодск – Адлер."Для сохранения транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на ремонтируемой линии, в период проведения работ с 13 октября по 7 декабря будет организована мультимодальная схема перевозки пассажиров. На участке Майкоп – Белореченская – Гойтх продолжат курсировать пригородные поезда, а на участке Гойтх – Туапсе перевозки будут осуществляться автотранспортом", — отмечают власти.

https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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