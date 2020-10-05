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https://ria.ru/20201005/sochi-1578231295.html
Расписание поездов в Сочи временно изменится из-за ремонта тоннелей
Расписание движения поездов в Сочи изменится на два месяца из-за капитального ремонта тоннелей, сообщает администрация города. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:27
2020-10-05T14:27
туризм
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архангельск
армавир
воркута
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<strong>СОЧИ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Расписание движения поездов в Сочи изменится на два месяца из-за капитального ремонта тоннелей, сообщает администрация города.Отмечается, что временно в крае будут выведены из расписания дневные экспрессы "Армавир-Имеретинский курорт", "Майкоп-Адлер", "Краснодар-Имеретинский курорт", а ласточка "Ростов-Имеретинский курорт" будет ходить по сокращенному маршруту только до Краснодара."Изменения связаны с проведением планового капитального ремонта в тоннеле на участке Армавир – Белореченская – Туапсе. Работы начнутся 13 октября, продлятся они около двух месяцев", — говорится в сообщении.Уточняется, что также будет изменен маршрут следования пяти пассажирских поездов: Архангельск – Адлер, Барнаул – Адлер, Воркута – Адлер, Ставрополь – Адлер, №679/680 Владикавказ – Адлер, включая беспересадочную группу вагонов Кисловодск – Адлер."Для сохранения транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на ремонтируемой линии, в период проведения работ с 13 октября по 7 декабря будет организована мультимодальная схема перевозки пассажиров. На участке Майкоп – Белореченская – Гойтх продолжат курсировать пригородные поезда, а на участке Гойтх – Туапсе перевозки будут осуществляться автотранспортом", — отмечают власти.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
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краснодар, туризм, туристы, адлер, новости - туризм, архангельск, армавир, воркута, туапсе, владикавказ, кисловодск, барнаул, ставрополь

Расписание поездов в Сочи временно изменится из-за ремонта тоннелей

14:27 05.10.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Расписание движения поездов в Сочи изменится на два месяца из-за капитального ремонта тоннелей, сообщает администрация города.
Отмечается, что временно в крае будут выведены из расписания дневные экспрессы "Армавир-Имеретинский курорт", "Майкоп-Адлер", "Краснодар-Имеретинский курорт", а ласточка "Ростов-Имеретинский курорт" будет ходить по сокращенному маршруту только до Краснодара.
"Изменения связаны с проведением планового капитального ремонта в тоннеле на участке Армавир – Белореченская – Туапсе. Работы начнутся 13 октября, продлятся они около двух месяцев", — говорится в сообщении.
Уточняется, что также будет изменен маршрут следования пяти пассажирских поездов: Архангельск – Адлер, Барнаул – Адлер, Воркута – Адлер, Ставрополь – Адлер, №679/680 Владикавказ – Адлер, включая беспересадочную группу вагонов Кисловодск – Адлер.
"Для сохранения транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на ремонтируемой линии, в период проведения работ с 13 октября по 7 декабря будет организована мультимодальная схема перевозки пассажиров. На участке Майкоп – Белореченская – Гойтх продолжат курсировать пригородные поезда, а на участке Гойтх – Туапсе перевозки будут осуществляться автотранспортом", — отмечают власти.
Кот - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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