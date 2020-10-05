https://ria.ru/20201005/sobyanin-1578214205.html
В Москве открылись резервные госпитали для пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках, выступив с призывом к жителям столицы соблюдать все меры безопасности ради... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:27
2020-10-05T12:27
2020-10-05T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578211387_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_24a3d6ab3081c9d64ffafe6d50b84150.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках, выступив с призывом к жителям столицы соблюдать все меры безопасности ради стабилизации ситуации с пандемией.В понедельник Собянин в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор, одновременно открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское".Мэр напомнил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом, в Москве был введен домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, с 5 октября перевод 30% сотрудников на удаленную работу стал обязательным, а для школьников каникулы продлены до двух недель.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198035.html
Von Stirliz
Алгоритм действий властей при нарастании количества заболевших уже известен по весне! Неужели из-за банального упрямства ковид-диссидентов нас опять ВСЕХ загонят в пропускной режим, домоседство и прочие уже известные "прелести"? Ну, не верите вы в маски, ради бога, ну, хоть просто ради сохранения относительных свобод для ВСЕХ, неужели так трудно наступить на своё эго???
18
Von Stirliz
Я выберу намордник до конца дней, если альтернатива пропуска, штрафы и изоляция!
11
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578211387_342:0:3071:2047_1400x0_80_0_0_a757f1596030ac869f8715df8bf7ad47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество