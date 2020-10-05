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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/sobyanin-1578214205.html
В Москве открылись резервные госпитали для пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках, выступив с призывом к жителям столицы соблюдать все меры безопасности ради... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:27
2020-10-05T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках, выступив с призывом к жителям столицы соблюдать все меры безопасности ради стабилизации ситуации с пандемией.В понедельник Собянин в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор, одновременно открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское".Мэр напомнил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом, в Москве был введен домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, с 5 октября перевод 30% сотрудников на удаленную работу стал обязательным, а для школьников каникулы продлены до двух недель.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198035.html
Алгоритм действий властей при нарастании количества заболевших уже известен по весне! Неужели из-за банального упрямства ковид-диссидентов нас опять ВСЕХ загонят в пропускной режим, домоседство и прочие уже известные "прелести"? Ну, не верите вы в маски, ради бога, ну, хоть просто ради сохранения относительных свобод для ВСЕХ, неужели так трудно наступить на своё эго???
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Я выберу намордник до конца дней, если альтернатива пропуска, штрафы и изоляция!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве открылись резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

12:27 05.10.2020 (обновлено: 13:00 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках, выступив с призывом к жителям столицы соблюдать все меры безопасности ради стабилизации ситуации с пандемией.
В понедельник Собянин в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор, одновременно открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское".
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 00:15Распространение нового коронавируса
Каникулы и удаленка: часть жителей Москвы с понедельника останется дома
Мэр напомнил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом, в Москве был введен домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, с 5 октября перевод 30% сотрудников на удаленную работу стал обязательным, а для школьников каникулы продлены до двух недель.
"Необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом. Это залог того, чтобы нам стабилизировать ситуацию, это очень важно. Прошу всех соблюдать установленные правила", - заявил Собянин в ходе мероприятия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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