https://ria.ru/20201005/sobyanin-1578214205.html

В Москве открылись резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках, выступив с призывом к жителям столицы соблюдать все меры безопасности ради... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:27

2020-10-05T12:27

2020-10-05T13:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках, выступив с призывом к жителям столицы соблюдать все меры безопасности ради стабилизации ситуации с пандемией.В понедельник Собянин в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор, одновременно открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское".Мэр напомнил, что в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом, в Москве был введен домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, с 5 октября перевод 30% сотрудников на удаленную работу стал обязательным, а для школьников каникулы продлены до двух недель.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198035.html

Von Stirliz Алгоритм действий властей при нарастании количества заболевших уже известен по весне! Неужели из-за банального упрямства ковид-диссидентов нас опять ВСЕХ загонят в пропускной режим, домоседство и прочие уже известные "прелести"? Ну, не верите вы в маски, ради бога, ну, хоть просто ради сохранения относительных свобод для ВСЕХ, неужели так трудно наступить на своё эго??? 18

Von Stirliz Я выберу намордник до конца дней, если альтернатива пропуска, штрафы и изоляция! 11

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество