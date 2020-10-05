https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html

В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной

Гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной в Кремле считают трагическим происшествием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:34

2020-10-05T13:34

2020-10-05T15:30

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной в Кремле считают трагическим происшествием, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, нет никаких причин сомневаться в том, что глава региона разберется с содержанием дела и установит причины, которые могли стать поводом для суицида.На вопрос, является ли это дело вопросом Кремля, Песков ответил отрицательно.Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним Ирина Славина) с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress, публикующего острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.Славина за час до произошедшего опубликовала в своем Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении совершить самоубийство. За день до трагедии она написала в соцсети, что в ее квартиру ранним утром пришли силовики для проведения обыска.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственный комитет</a> заявил, что гибель Славиной не связана с обыском.

https://ria.ru/20201003/zhurnalistka-1578155527.html

https://ria.ru/20201005/zhurnalistka-1578218162.html

Алексей Князев Осеннее обострение у психов. 855

Владимир Федотов Да, лечиться надо мне кажется не ей! 173

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нижний новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, дмитрий песков, происшествия