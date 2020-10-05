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https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html
В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной
Гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной в Кремле считают трагическим происшествием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:34
2020-10-05T15:30
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
дмитрий песков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной в Кремле считают трагическим происшествием, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, нет никаких причин сомневаться в том, что глава региона разберется с содержанием дела и установит причины, которые могли стать поводом для суицида.На вопрос, является ли это дело вопросом Кремля, Песков ответил отрицательно.Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним Ирина Славина) с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress, публикующего острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.Славина за час до произошедшего опубликовала в своем Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении совершить самоубийство. За день до трагедии она написала в соцсети, что в ее квартиру ранним утром пришли силовики для проведения обыска.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственный комитет</a> заявил, что гибель Славиной не связана с обыском.
https://ria.ru/20201003/zhurnalistka-1578155527.html
https://ria.ru/20201005/zhurnalistka-1578218162.html
Осеннее обострение у психов.
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Да, лечиться надо мне кажется не ей!
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нижний новгород
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, дмитрий песков, происшествия

В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной

13:34 05.10.2020 (обновлено: 15:30 05.10.2020)
 
© Фото : Ирина Славина/TwitterИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Ирина Славина/Twitter
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Гибель нижегородской журналистки Ирины Славиной в Кремле считают трагическим происшествием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание: губернатор Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем", — добавил представитель Кремля.

По его словам, нет никаких причин сомневаться в том, что глава региона разберется с содержанием дела и установит причины, которые могли стать поводом для суицида.
На вопрос, является ли это дело вопросом Кремля, Песков ответил отрицательно.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 16:52
В Госдуме готовы подключиться к расследованию дела журналистки Славиной
Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним Ирина Славина) с термическими ожогами обнаружили в центре Нижнего Новгорода днем 2 октября. Она была учредителем и главным редактором интернет-издания KozaPress, публикующего острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
Славина за час до произошедшего опубликовала в своем Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении совершить самоубийство. За день до трагедии она написала в соцсети, что в ее квартиру ранним утром пришли силовики для проведения обыска.
Следственный комитет заявил, что гибель Славиной не связана с обыском.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 13:04
ЕС призвал тщательно расследовать гибель журналистки Славиной
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородГибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаДмитрий ПесковПроисшествия
 
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