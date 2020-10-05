https://ria.ru/20201005/skandal-1578271407.html

Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со скамейками

Заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия, куда... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:11

2020-10-05T17:11

2020-10-05T17:11

благоустройство

владивосток

политика

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель главы администрации <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> Сергей Русских понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия, куда местные жители приносили траурные венки и цветы.Ранее мэрия сообщила, что подрядная организация устанавливает 10 гранитных лавочек, вазоны и урны на центральной площади Владивостока. Местным жителям массивные темные скамейки напомнили надгробия, горожане стали в шутку приносить к ним похоронные венки и гвоздики. В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них вредно для здоровья.В мэрии РИА Новости сообщили, что пока решение о замене скамеек не принималось, венки уже убрали. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными, также будет создан архитектурный совет.Русских в должности замглавы администрации Владивостока осуществлял общее руководство управлением транспорта и управлением дорог и благоустройства.

https://ria.ru/20201001/lavki-1578031292.html

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владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благоустройство, владивосток, политика