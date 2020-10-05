Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со скамейками
ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия, куда местные жители приносили траурные венки и цветы.
Ранее мэрия сообщила, что подрядная организация устанавливает 10 гранитных лавочек, вазоны и урны на центральной площади Владивостока. Местным жителям массивные темные скамейки напомнили надгробия, горожане стали в шутку приносить к ним похоронные венки и гвоздики. В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них вредно для здоровья.
В мэрии РИА Новости сообщили, что пока решение о замене скамеек не принималось, венки уже убрали. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными, также будет создан архитектурный совет.
"Сергей Русских освобождён от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведён на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк", - сказал РИА Новости представитель мэрии.
Русских в должности замглавы администрации Владивостока осуществлял общее руководство управлением транспорта и управлением дорог и благоустройства.