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Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со скамейками
Заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия, куда... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:11
2020-10-05T17:11
благоустройство
владивосток
политика
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель главы администрации <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> Сергей Русских понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия, куда местные жители приносили траурные венки и цветы.Ранее мэрия сообщила, что подрядная организация устанавливает 10 гранитных лавочек, вазоны и урны на центральной площади Владивостока. Местным жителям массивные темные скамейки напомнили надгробия, горожане стали в шутку приносить к ним похоронные венки и гвоздики. В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них вредно для здоровья.В мэрии РИА Новости сообщили, что пока решение о замене скамеек не принималось, венки уже убрали. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными, также будет создан архитектурный совет.Русских в должности замглавы администрации Владивостока осуществлял общее руководство управлением транспорта и управлением дорог и благоустройства.
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благоустройство, владивосток, политика

Замглавы Владивостока понизили в должности после скандала со скамейками

17:11 05.10.2020
 
© Фото : VL.ruГранитные лавочки, вазоны и урны на центральной площади Владивостока
Гранитные лавочки, вазоны и урны на центральной площади Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : VL.ru
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт - РИА Новости. Заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия, куда местные жители приносили траурные венки и цветы.
Ранее мэрия сообщила, что подрядная организация устанавливает 10 гранитных лавочек, вазоны и урны на центральной площади Владивостока. Местным жителям массивные темные скамейки напомнили надгробия, горожане стали в шутку приносить к ним похоронные венки и гвоздики. В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них вредно для здоровья.
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:32
Историк моды Васильев прокомментировал скандал с лавками во Владивостоке
В мэрии РИА Новости сообщили, что пока решение о замене скамеек не принималось, венки уже убрали. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщал, что новые лавочки необходимо адаптировать под пространство, сделать их функциональными, также будет создан архитектурный совет.
"Сергей Русских освобождён от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведён на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк", - сказал РИА Новости представитель мэрии.
Русских в должности замглавы администрации Владивостока осуществлял общее руководство управлением транспорта и управлением дорог и благоустройства.
 
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