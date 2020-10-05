В Белоруссии завели дела после публикации в интернете данных о силовиках
18:23 05.10.2020 (обновлено: 18:32 05.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Уголовные дела заведены в Минске в отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о правоохранителях, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
"Сотрудники главного управления собственной безопасности по Минску МВД Республики Беларусь продолжают устанавливать лиц, которые в различных интернет-ресурсах публикуют сведения о сотрудниках милиции и их родственниках, а также тех, кто, подавшись на провокации и призывы, оскорбляют и угрожают правоохранителям… В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела", - говорится в сообщении на сайте ГУВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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