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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201005/siloviki-1578290477.html
В Белоруссии завели дела после публикации в интернете данных о силовиках
Уголовные дела заведены в Минске в отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о правоохранителях, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:23
2020-10-05T18:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Уголовные дела заведены в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о правоохранителях, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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минск
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минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии завели дела после публикации в интернете данных о силовиках

18:23 05.10.2020 (обновлено: 18:32 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Уголовные дела заведены в Минске в отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о правоохранителях, сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники главного управления собственной безопасности по Минску МВД Республики Беларусь продолжают устанавливать лиц, которые в различных интернет-ресурсах публикуют сведения о сотрудниках милиции и их родственниках, а также тех, кто, подавшись на провокации и призывы, оскорбляют и угрожают правоохранителям… В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела", - говорится в сообщении на сайте ГУВД.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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