https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html
Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
Необходимы новые договоренности с министерством науки и высшего образования РФ по обеспечению школ экспертами и психологами, которые помогут в предотвращении... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:44
2020-10-05T09:44
2020-10-05T09:47
анна кузнецова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573127036_0:165:2000:1290_1400x0_80_0_0_d43dcb0935f2b0136f741014e8434853.jpg
<strong>МОСКВА, 5 кот – РИА Новости.</strong> Необходимы новые договоренности с министерством науки и высшего образования РФ по обеспечению школ экспертами и психологами, которые помогут в предотвращении детских конфликтов, а также в борьбе с травлей и буллингом, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, отметив рост числа обращений по этой теме.Ранее опрошенные РИА Новости психологи отметили, что пережитая из-за пандемии коронавируса самоизоляция может стать одной из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников.Так, по итогам проверок школьных служб медиации и конфликтных комиссий сотрудники аппарата отметили формализм их работы из-за неправдоподобных показателей, которые фиксируют службы: один-три конфликта в год. Однако сегодня детские омбудсмены отмечают рост числа обращений, связанных со школьными конфликтами, буллингом, низким уровнем квалификации работников по распознанию, профилактике и пресечению насилия. Кроме того, по данным, которые приводит Кузнецова, почти 100% учеников однажды становятся жертвами травли.Кузнецова заявляет о недостаточности мер профилактики школьных конфликтов. Часто, по ее словам, даже родители оказываются безоружными в подобной ситуации, потому что боятся обратиться за помощью, опасаясь карательной реакции системы профилактики. Среди превентивных решений уполномоченный предлагает внедрение действенных служб школьного примирения, увеличение числа психологов в школах и вовлечение семьи, которая также будет ответственна за воспитательную работу.Организация занятости детей также, по мнению омбудсмена, поможет в борьбе со школьной травлей. Однако, как сообщила Кузнецова со ссылкой на <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a>, число детей, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, снизилось за два года на 6,6%, на 7,7% сократилось число детей, посещающих бесплатные кружки и секции.
https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html
https://sn.ria.ru/20200826/bulling-1576291019.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573127036_179:0:1899:1290_1400x0_80_0_0_f0f13e4f2937ae3f83f7cabae26296c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 5 кот – РИА Новости.
Необходимы новые договоренности с министерством науки и высшего образования РФ по обеспечению школ экспертами и психологами, которые помогут в предотвращении детских конфликтов, а также в борьбе с травлей и буллингом, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова
, отметив рост числа обращений по этой теме.
Ранее опрошенные РИА Новости психологи отметили, что пережитая из-за пандемии коронавируса самоизоляция может стать одной из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников.
"Темпы увеличения числа психологов в школах оставляют желать лучшего – увеличение за год всего лишь на 4,8%. Хотя запрос на них огромен. Именно психологи могут диагностировать конфликт на ранней стадии, что позволяет не доводить ситуацию до крайности… Работа психологов в образовательной организации должна быть выстроена должным образом, необходимы новые договоренности с министерством науки РФ, чтобы было понятно, какими темпами и когда мы можем обеспечить образовательные организации специалистами, психологами", - сказала Кузнецова.
Так, по итогам проверок школьных служб медиации и конфликтных комиссий сотрудники аппарата отметили формализм их работы из-за неправдоподобных показателей, которые фиксируют службы: один-три конфликта в год. Однако сегодня детские омбудсмены отмечают рост числа обращений, связанных со школьными конфликтами, буллингом, низким уровнем квалификации работников по распознанию, профилактике и пресечению насилия. Кроме того, по данным, которые приводит Кузнецова, почти 100% учеников однажды становятся жертвами травли.
"По данным центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды, под воздействие буллинга попадают практически 100% учащихся. По данным другого исследования, 87% взрослых сталкивались с травлей, будучи детьми", - отметила омбудсмен.
Кузнецова заявляет о недостаточности мер профилактики школьных конфликтов. Часто, по ее словам, даже родители оказываются безоружными в подобной ситуации, потому что боятся обратиться за помощью, опасаясь карательной реакции системы профилактики. Среди превентивных решений уполномоченный предлагает внедрение действенных служб школьного примирения, увеличение числа психологов в школах и вовлечение семьи, которая также будет ответственна за воспитательную работу.
"Большой ресурс мы видим в воспитательной работе в школах, направленной на развитие в ребенке лучших человеческих качеств. Важно неформально исполнить соответствующий закон, внесенный президентом. Воспитательная работа – это не график, это не только посещение музеев, это системная глубокая работа, в том числе на гармонизацию отношений в коллективе, с участием специалистов", - добавила Кузнецова.
Организация занятости детей также, по мнению омбудсмена, поможет в борьбе со школьной травлей. Однако, как сообщила Кузнецова со ссылкой на Росстат
, число детей, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, снизилось за два года на 6,6%, на 7,7% сократилось число детей, посещающих бесплатные кружки и секции.