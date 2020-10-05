https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html

Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом

Необходимы новые договоренности с министерством науки и высшего образования РФ по обеспечению школ экспертами и психологами, которые помогут в предотвращении... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:44

2020-10-05T09:44

2020-10-05T09:47

анна кузнецова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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<strong>МОСКВА, 5 кот – РИА Новости.</strong> Необходимы новые договоренности с министерством науки и высшего образования РФ по обеспечению школ экспертами и психологами, которые помогут в предотвращении детских конфликтов, а также в борьбе с травлей и буллингом, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>, отметив рост числа обращений по этой теме.Ранее опрошенные РИА Новости психологи отметили, что пережитая из-за пандемии коронавируса самоизоляция может стать одной из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников.Так, по итогам проверок школьных служб медиации и конфликтных комиссий сотрудники аппарата отметили формализм их работы из-за неправдоподобных показателей, которые фиксируют службы: один-три конфликта в год. Однако сегодня детские омбудсмены отмечают рост числа обращений, связанных со школьными конфликтами, буллингом, низким уровнем квалификации работников по распознанию, профилактике и пресечению насилия. Кроме того, по данным, которые приводит Кузнецова, почти 100% учеников однажды становятся жертвами травли.Кузнецова заявляет о недостаточности мер профилактики школьных конфликтов. Часто, по ее словам, даже родители оказываются безоружными в подобной ситуации, потому что боятся обратиться за помощью, опасаясь карательной реакции системы профилактики. Среди превентивных решений уполномоченный предлагает внедрение действенных служб школьного примирения, увеличение числа психологов в школах и вовлечение семьи, которая также будет ответственна за воспитательную работу.Организация занятости детей также, по мнению омбудсмена, поможет в борьбе со школьной травлей. Однако, как сообщила Кузнецова со ссылкой на <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a>, число детей, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, снизилось за два года на 6,6%, на 7,7% сократилось число детей, посещающих бесплатные кружки и секции.

https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html

https://sn.ria.ru/20200826/bulling-1576291019.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество