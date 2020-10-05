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В Псковской области школьники потеряли сознание на линейке
В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:02
2020-10-05T17:16
здоровье - общество
великие луки
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести."Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", — заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.Изначально сообщалось, что все 13 детей потеряли сознание во время мероприятия, однако позднее региональные власти уточнили, что в обморок упали трое учеников, остальные жаловались на плохое самочувствие.
https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577466892.html
Очевидная проблема с обменом веществ! Всем съесть по рафаелке!
70
Судя по первым комментариям, люди вполне себе серьёзно допускают, что это власти намеренно отравили детей на линейке.. Кроме известного выражения Лаврова мне больше а ум ничего не приходит.. Остановите эту планету!
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великие луки
РИА Новости
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здоровье - общество, великие луки, происшествия

В Псковской области школьники потеряли сознание на линейке

15:02 05.10.2020 (обновлено: 17:16 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Стали известны подробности отравления детей парами хлора в Петербурге
"Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", — заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
Изначально сообщалось, что все 13 детей потеряли сознание во время мероприятия, однако позднее региональные власти уточнили, что в обморок упали трое учеников, остальные жаловались на плохое самочувствие.
 
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Здоровье - ОбществоВеликие ЛукиПроисшествия
 
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