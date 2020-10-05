https://ria.ru/20201005/shkolniki-1578239846.html

В Псковской области школьники потеряли сознание на линейке

В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:02

2020-10-05T15:02

2020-10-05T17:16

здоровье - общество

великие луки

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести."Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", — заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.Изначально сообщалось, что все 13 детей потеряли сознание во время мероприятия, однако позднее региональные власти уточнили, что в обморок упали трое учеников, остальные жаловались на плохое самочувствие.

https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577466892.html

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oktiff Судя по первым комментариям, люди вполне себе серьёзно допускают, что это власти намеренно отравили детей на линейке.. Кроме известного выражения Лаврова мне больше а ум ничего не приходит.. Остановите эту планету! 43

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великие луки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, великие луки, происшествия