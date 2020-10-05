https://ria.ru/20201005/shkolniki-1578239846.html
В Псковской области школьники потеряли сознание на линейке
В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:02
2020-10-05T15:02
2020-10-05T17:16
здоровье - общество
великие луки
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести."Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", — заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.Изначально сообщалось, что все 13 детей потеряли сознание во время мероприятия, однако позднее региональные власти уточнили, что в обморок упали трое учеников, остальные жаловались на плохое самочувствие.
https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577466892.html
Влад Светик
Очевидная проблема с обменом веществ! Всем съесть по рафаелке!
70
oktiff
Судя по первым комментариям, люди вполне себе серьёзно допускают, что это власти намеренно отравили детей на линейке.. Кроме известного выражения Лаврова мне больше а ум ничего не приходит.. Остановите эту планету!
43
18
великие луки
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, великие луки, происшествия
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки, трое из них потеряли сознание. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.
"Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка", — заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
Изначально сообщалось, что все 13 детей потеряли сознание во время мероприятия, однако позднее региональные власти уточнили, что в обморок упали трое учеников, остальные жаловались на плохое самочувствие.