https://ria.ru/20201005/samolet-1578221787.html

В Кремле не имеют данных о приземлении в Ереване российского самолета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что в Ереване якобы приземлился самолет специального летного отряда... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:43

2020-10-05T13:43

2020-10-05T13:43

дмитрий песков

ереван

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что не располагает информацией о том, что в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> якобы приземлился самолет специального летного отряда "Россия".

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ереван

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, ереван, в мире