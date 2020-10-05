https://ria.ru/20201005/samolet-1578201253.html

Названы четыре версии причин падения самолета в Пензенской области

Следствие рассматривает четыре возможные версии причин падения легкомоторного самолета в Пензенской области, где погиб пилот; среди них ошибка пилотирования и... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T07:42

2020-10-05T07:42

2020-10-05T08:56

следственный комитет россии (ск рф)

пензенская область

краснодарский край

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 5 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Следствие рассматривает четыре возможные версии причин падения легкомоторного самолета в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, где погиб пилот; среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Захаров</a>.Ранее сообщалось, что легкомоторный одноместный самолет ЦХ-70 RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, самолет выполнял обработку полей ООО "Светлый путь", которому, предварительно, и принадлежит воздушное судно. По информации прокуратуры, пилот уведомлял о полете.Он отметил, что личность пилота установлена."Мужчина 53 лет из <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> проводил орошение полей, самолет арендовал. Разрешение (на полет. — Прим. ред.) было", — уточнил Захаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/proisshestviya-1577146362.html

https://ria.ru/20200613/1572880712.html

пензенская область

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, краснодарский край, происшествия