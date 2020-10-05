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Названы четыре версии причин падения самолета в Пензенской области
Следствие рассматривает четыре возможные версии причин падения легкомоторного самолета в Пензенской области, где погиб пилот; среди них ошибка пилотирования и... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T07:42
2020-10-05T08:56
следственный комитет россии (ск рф)
пензенская область
краснодарский край
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 5 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Следствие рассматривает четыре возможные версии причин падения легкомоторного самолета в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>, где погиб пилот; среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Захаров</a>.Ранее сообщалось, что легкомоторный одноместный самолет ЦХ-70 RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, самолет выполнял обработку полей ООО "Светлый путь", которому, предварительно, и принадлежит воздушное судно. По информации прокуратуры, пилот уведомлял о полете.Он отметил, что личность пилота установлена."Мужчина 53 лет из <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> проводил орошение полей, самолет арендовал. Разрешение (на полет. — Прим. ред.) было", — уточнил Захаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/proisshestviya-1577146362.html
https://ria.ru/20200613/1572880712.html
пензенская область
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следственный комитет россии (ск рф), пензенская область, краснодарский край, происшествия

Названы четыре версии причин падения самолета в Пензенской области

07:42 05.10.2020 (обновлено: 08:56 05.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Пензенской областиНа месте падения легкомоторного одноместного самолета в Пензенской области
На месте падения легкомоторного одноместного самолета в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Пензенской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие рассматривает четыре возможные версии причин падения легкомоторного самолета в Пензенской области, где погиб пилот; среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.
Ранее сообщалось, что легкомоторный одноместный самолет ЦХ-70 RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, самолет выполнял обработку полей ООО "Светлый путь", которому, предварительно, и принадлежит воздушное судно. По информации прокуратуры, пилот уведомлял о полете.
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"Предварительные причины: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, внезапное ухудшение состояния здоровья пилота. Точная причина будет установлена после проведения всех необходимых мероприятий", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что личность пилота установлена.
"Мужчина 53 лет из Краснодарского края проводил орошение полей, самолет арендовал. Разрешение (на полет. — Прим. ред.) было", — уточнил Захаров.
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Следственный комитет России (СК РФ)Пензенская областьКраснодарский крайПроисшествия
 
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