Названы четыре версии причин падения самолета в Пензенской области
07:42 05.10.2020 (обновлено: 08:56 05.10.2020)
© Фото : ГУ МЧС по Пензенской областиНа месте падения легкомоторного одноместного самолета в Пензенской области
САРАТОВ, 5 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие рассматривает четыре возможные версии причин падения легкомоторного самолета в Пензенской области, где погиб пилот; среди них ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщил РИА Новости старший помощник Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.
Ранее сообщалось, что легкомоторный одноместный самолет ЦХ-70 RA-0376A упал в воскресенье в лесном массиве вблизи села Маис Никольского района Пензенской области, пилот погиб. СК и Приволжская транспортная прокуратура начали проверки. По данным СК, самолет выполнял обработку полей ООО "Светлый путь", которому, предварительно, и принадлежит воздушное судно. По информации прокуратуры, пилот уведомлял о полете.
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"Предварительные причины: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, внезапное ухудшение состояния здоровья пилота. Точная причина будет установлена после проведения всех необходимых мероприятий", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что личность пилота установлена.
"Мужчина 53 лет из Краснодарского края проводил орошение полей, самолет арендовал. Разрешение (на полет. — Прим. ред.) было", — уточнил Захаров.