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https://ria.ru/20201005/saakashvili-1578198878.html
"Разве это его родина?" Президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала уточнять, вернет ли экс-главе государства Михаилу Саакашвили грузинское гражданство, если он этого попросит, вместо РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T01:22
2020-10-05T09:23
саломе зурабишвили
тея цулукиани
михаил саакашвили
тбилиси
грузия
украина
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президент Грузии <a href="http://ria.ru/person_Salome_Zurabishvili/" target="_blank" data-auto="true">Саломе Зурабишвили</a> не стала уточнять, вернет ли экс-главе государства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Саакашвили</a> грузинское гражданство, если он этого попросит, вместо этого она посоветовала ему определиться с родиной.После того, как в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, его лишили грузинского гражданства. Чтобы его получить или восстановить, политик должен обратиться к президенту Саломе Зурабишвили. Сам он сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд. Ранее Зурабишвили дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank">Грузии</a>.Ранее Саакашвили заявил, что возвращается из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала, что его задержат сразу при пересечении границы.
https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578067926.html
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тбилиси
грузия
украина
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саломе зурабишвили, тея цулукиани, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, украина, в мире

"Разве это его родина?" Президент Грузии резко высказалась о Саакашвили

01:22 05.10.2020 (обновлено: 09:23 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала уточнять, вернет ли экс-главе государства Михаилу Саакашвили грузинское гражданство, если он этого попросит, вместо этого она посоветовала ему определиться с родиной.
После того, как в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, его лишили грузинского гражданства. Чтобы его получить или восстановить, политик должен обратиться к президенту Саломе Зурабишвили. Сам он сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд. Ранее Зурабишвили дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство Грузии.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 18:04
На Саакашвили напали с заточкой
Ранее Саакашвили заявил, что возвращается из Украины в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что его задержат сразу при пересечении границы.

"На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Каким будет итог, посмотрим", — заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

 
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Саломе ЗурабишвилиТея ЦулукианиМихаил СаакашвилиТбилисиГрузияУкраинаВ мире
 
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