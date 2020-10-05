https://ria.ru/20201005/saakashvili-1578198878.html

"Разве это его родина?" Президент Грузии резко высказалась о Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала уточнять, вернет ли экс-главе государства Михаилу Саакашвили грузинское гражданство, если он этого попросит, вместо РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T01:22

2020-10-05T01:22

2020-10-05T09:23

саломе зурабишвили

тея цулукиани

михаил саакашвили

тбилиси

грузия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576235928_0:0:3018:1699_1400x0_80_0_0_bfb6f060b8cf4b3f601038a276d45214.jpg

<strong>ТБИЛИСИ, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президент Грузии <a href="http://ria.ru/person_Salome_Zurabishvili/" target="_blank" data-auto="true">Саломе Зурабишвили</a> не стала уточнять, вернет ли экс-главе государства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Саакашвили</a> грузинское гражданство, если он этого попросит, вместо этого она посоветовала ему определиться с родиной.После того, как в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, его лишили грузинского гражданства. Чтобы его получить или восстановить, политик должен обратиться к президенту Саломе Зурабишвили. Сам он сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд. Ранее Зурабишвили дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank">Грузии</a>.Ранее Саакашвили заявил, что возвращается из <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> пообещала, что его задержат сразу при пересечении границы.

https://ria.ru/20201001/saakashvili-1578067926.html

4

тбилиси

грузия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саломе зурабишвили, тея цулукиани, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, украина, в мире