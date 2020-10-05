"Разве это его родина?" Президент Грузии резко высказалась о Саакашвили
01:22 05.10.2020 (обновлено: 09:23 05.10.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили
ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала уточнять, вернет ли экс-главе государства Михаилу Саакашвили грузинское гражданство, если он этого попросит, вместо этого она посоветовала ему определиться с родиной.
После того, как в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, его лишили грузинского гражданства. Чтобы его получить или восстановить, политик должен обратиться к президенту Саломе Зурабишвили. Сам он сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд. Ранее Зурабишвили дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство Грузии.
1 октября, 18:04На Саакашвили напали с заточкой
Ранее Саакашвили заявил, что возвращается из Украины в Грузию. Бывший глава государства признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно "служить своей стране". Ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что его задержат сразу при пересечении границы.
"На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Каким будет итог, посмотрим", — заявила Зурабишвили в интервью телекомпании "Рустави 2".