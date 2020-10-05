https://ria.ru/20201005/rsmd-1578233316.html

Россия готова обсуждать конкретные меры верификации моратория на РСМД

Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного Москвой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:32

2020-10-05T14:32

2020-10-05T14:32

выход сша из договора о рсмд

сергей лавров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного Москвой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Президент РФ ранее заявил, что Москва рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Он отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

https://ria.ru/20200802/1575210604.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора о рсмд, сергей лавров, сша, в мире