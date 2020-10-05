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Россия готова обсуждать конкретные меры верификации моратория на РСМД
Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного Москвой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:32
2020-10-05T14:32
выход сша из договора о рсмд
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного Москвой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Президент РФ ранее заявил, что Москва рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Он отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
https://ria.ru/20200802/1575210604.html
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выход сша из договора о рсмд, сергей лавров, сша, в мире

Россия готова обсуждать конкретные меры верификации моратория на РСМД

14:32 05.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного Москвой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон - единственный, кто написал, что он готов это обсуждать и кто обратил внимание на то, что в этом послании президента (РФ Владимира) Путина было сказано, что мы не просто предлагаем два встречных моратория - России и НАТО или там пошире мораторий, - но мы готовы обсуждать конкретные меры верификации соблюдения этого моратория (о моратории на размещение РСМД в Европе - ред.)", - сказал министр перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Президент РФ ранее заявил, что Москва рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США. Он отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
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Выход США из договора о РСМДСергей ЛавровСШАВ мире
 
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