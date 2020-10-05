https://ria.ru/20201005/rosgidromet-1578116457.html

Гидрометеорологи помогут регионам адаптироваться к изменениям климата

Росгидромет предложил отраслям экономики, социальной сферы и регионам России помощь в разработке сценариев адаптации к изменениям климата. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T07:58

2020-10-05T07:58

2020-10-05T07:58

хорошие новости

хорошие новости

арктика

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578115625_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_600f61a098627016ccad5595a0f0b969.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Росгидромет предложил отраслям экономики, социальной сферы и регионам России помощь в разработке сценариев адаптации к изменениям климата. Климатический мониторинг и модели высокого пространственного разрешения, эффективный анализ текущего климата и сценариев его изменения в будущем, оценка последствий – такие научные решения предложили эксперты службы в <a href="http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/dokladRGM.pdf">докладе</a> о разработке стратегий адаптации к изменениям климата.Без науки не получитсяПланируя долгосрочные инвестиционные проекты в различных отраслях экономики, формируя программу развития региона, власти придают большое значение пользе вложений, которую в результате получат жители или промышленность. Но не всегда должное внимание уделяется изменению климата, который, по мнению экспертов Росгидромета, неизбежно влияет на реализацию любых длительных мероприятий.К сожалению, реализуемые программы развития большинства секторов экономики не содержат мер адаптации к климатическим изменениям. Однако если не учитывать подобные факторы, то результаты могут оказаться неожиданными. Поэтому в прошлом году был утвержден национальный план мероприятий адаптации к подобным изменениям: до 2022 года все субъекты РФ обязаны определить первые экономические и социальные сценарии. И Росгидромет выразил готовность поддержать отрасли и регионы весомой научно-технической базой и опытом в изучении климата и его изменений.Очевидно, что создать универсальный детальный план адаптации для всей России крайне сложно: климатические условия арктической зоны и черноморского побережья принципиально различаются. Тем не менее всем будущим сценариям присущи общие черты и подходы, которые регионам может предложить гидрометеорологическая служба – накопленный за многие десятилетия опыт наблюдений, высокоточная техника, кадровый ресурс и научные знания, которые позволяют прогнозировать изменения климата и их воздействия на экономику, окружающую среду и население.Адаптация – дело каждогоГоворя о будущих изменениях климата, Росгидромет подчеркивает, что тема актуальна и несомненно повлияет на развитие разных областей экономики и социальной сферы страны. И регионам очень важно понять свои особенности, учесть предлагаемую информацию и разработать подходящие меры адаптации к текущим и ожидаемым изменениям. Только в таком случае, по словам Катцова, будет обеспечена эффективная адаптация."Готовиться ко всему сразу невозможно и экономически бессмысленно, но если вы знаете какие-то тенденции – что происходит и что ожидается, что существенно, а что нет, – то вы можете более рационально использовать имеющиеся средства для адаптации", – подчеркнул специалист.При этом гидрометеорологическая служба может помочь отрасли или региону с разработкой плана адаптации в научно-методической части. Но помимо общих тенденций изменения климата у каждой территории России есть специфические особенности. Это могут быть уязвимые объекты инфраструктуры, разнообразная промышленность, особенности водного, лесного, сельского хозяйств и многие другие. Росгидромет предоставляет анализ данных и прогнозы, а регион их может использовать уже для воплощения индивидуального плана адаптации. То же самое относится к любой отрасли экономики.Однако если до недавнего времени будущие региональные изменения климата и их последствия оценивались приблизительно, то сейчас Росгидромет может предоставить подробную количественную оценку. Для этого в последние годы используются физико-математические модели с высоким пространственным разрешением по всей территории страны. Это даст возможность регионам использовать прогнозы с более точным учетом региональный особенностей и отраслевой специфики.Что посеешь, то и пожнешьВ качестве примера эксперты предлагают развитие климатических событий в зернопроизводящих регионах России. Они дают оценку того того, как новые условия в XXI веке могут повлиять на урожайность зерна.Так, в Центральном, Приволжского и Южном федеральных округах эксперты ожидают рост температуры: потепления зимой, увеличения осадков весной и их снижения летом. Как следствие — риска частых засух и дефицит влаги.В данном случае Росгидромет рекомендует регионам обратить внимание на экономное расходование водных ресурсов. Например, необходимо внедрять влагосберегающие технологии, такие как снегозадержание, уменьшение непродуктивного испарения, ультраранние сроки сева и так далее. Кроме того, служба советует расширять орошаемое земледелие и посевы более засухоустойчивых культур – кукурузы, подсолнечника и проса, а также озимых культур, таких как пшеница и ячмень.Изменения к лучшему?Однако адаптироваться можно не только к плохому. Так, изменение климата в арктической зоне открывают отдельные позитивные возможности для этого региона, который с точки зрения развития национальной экономики представляет стратегический интерес.Это связано не только с потенциалом месторождений арктического шельфа, но также и с возрастанием значимости Северного морского пути. Кратчайший путь между европейской частью России и Дальним Востоком, а также между Европой и Азией проходит через северные воды России. Благодаря продолжающемуся таянию морских льдов в Арктике этот путь, как предполагают ученые, станет еще более экономически рентабельным и быстрым."Вообще деятельность человека в Северном Ледовитом океане оживляется в связи с тем, что там смягчаются климатические условия: отступает лед, становится теплее. Хотя это по-прежнему регион с очень суровым климатом, и всякая деятельность – от экономической до туристической – требует, конечно, определенных мер адаптации как бы к новой, лучшей ситуации, в том числе обеспечения безопасности", – отметил специалист.Однако не стоит забывать, что активность человека в Арктике является очень серьезной дополнительной угрозой для хрупких арктических экосистем – ведь Арктика относится к числу самых уязвимых к изменению климата регионов планеты. Поэтому в качестве адаптации эксперты также указывают на необходимость ужесточения мер предосторожности при транспортировке грузов, развитии инфраструктуры, освоении месторождений и любой другой деятельности в этом регионе.

https://ria.ru/20200924/klimat-1577710850.html

https://ria.ru/20200924/pogoda-1577702899.html

https://ria.ru/20200924/poteplenie-1577706983.html

https://ria.ru/20200924/arktika-1577702175.html

арктика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)