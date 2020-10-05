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https://ria.ru/20201005/rogatochniki-1578122095.html
"Чудом на них вышли": как опера МУРа ловили "невидимых" преступников
На их долю выпадает самая тяжелая работа — расследование убийств, изнасилований, грабежей, нападений с огнестрельным оружием. В понедельник, 5 октября,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:00
2020-10-05T10:01
николай склифосовский
московский уголовный розыск
гум
кпсс
афганистан
мюнхен
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> На их долю выпадает самая тяжелая работа — расследование убийств, изнасилований, грабежей, нападений с огнестрельным оружием. В понедельник, 5 октября, профессиональный праздник отмечает элита полиции — сотрудники уголовного розыска. Опера раскрыли тысячи дел и отправили за решетку десятки тысяч преступников. Порой они сталкиваются с очень необычными случаями. Об одном из таких — в материале РИА Новости.Зацепок нетЛетние Олимпийские игры 1980 года стали для советских органов правопорядка настоящей проверкой на прочность. Безопасность москвичей и гостей столицы обеспечивали около 15 тысяч сотрудников МВД и столько же оперативников КГБ. Еще не ушли из памяти трагические события 1972-го, когда на Олимпиаде в Мюнхене террористы захватили израильских спортсменов. Тогда погибли 11 человек, в том числе из-за непрофессиональных действий баварской полиции. Кроме того, годом ранее СССР ввел войска в Афганистан, что вызвало резкую критику на Западе. Да и в целом начало 80-х — один из самых горячих периодов холодной войны. Советское руководство справедливо опасалось, что шпионы НАТО устроят на Олимпиаде какую-нибудь провокацию.За две недели до Игр МВД отметило рекордный спад преступной активности. Добиться этого удалось благодаря круглосуточной работе милиции. Во время подготовки и проведения Олимпиады опера МУРа "носом рыли землю", проверяя всех подозрительных лиц и бросая серьезные силы на расследование даже незначительных правонарушений. Но за несколько недель до церемонии открытия Игр они столкнулись с неожиданной угрозой.В институт Склифосовского обратились сразу три десятка женщин с жалобами на странные уколы в спину, шею и ноги. Они рассказывали примерно одно и то же: шли по улице по своим делам, стояли на автобусной остановке, сидели на скамейке. И вдруг — резкий болезненный укол и небольшое кровотечение. Через день количество пострадавших выросло вдвое, и в Главке столичной милиции забили тревогу. Версия о серийном маньяке с отравленным шприцем отпала сразу. Большинство пострадавших уверяли, что в момент укола рядом с ними никого не было. По Москве поползли слухи о ядовитых насекомых, которых завезли "злые капиталисты", о западных шпионах, расстреливающих советских женщин лучевым оружием, и тому подобном. Однако в крови пострадавших ничего подозрительного не нашли. Это был тупик — ни подозреваемых, ни зацепок. А руководство торопило и требовало результатов. Охота на жуков"Списки пострадавших ушли в высокие государственные инстанции, — вспоминает бывший первый замначальника МУРа полковник милиции в отставке Богдан Рудык. — Дело на контроль взяли ЦК КПСС, Совет министров и МВД СССР. А это уж серьезнее некуда, хотя погибших и тяжелораненых не было. Меня вызвали и приказали создать для расследования группу из пяти самых опытных оперативников. И предупредили: либо получим награды, либо все вылетим из органов".Первым делом оперативники отправились в институт Склифосовского и узнали у врачей адреса пострадавших. Опросили женщин, но ничего нового не узнали. Рудык изучил по карте Москвы географию происшествий — о серийном преступнике это многое может рассказать. Однако зона уколов оказалась огромной: Бауманский, Первомайский, Перовский и Калининский районы, Садовое кольцо, центр. Никакой логики и системы.Тогда опера МУРа начали проверять самые фантастические версии. В частности, о "насекомых-диверсантах". Искать решили рядом с Красной площадью. Приехали к ГУМу и принялись трясти каштаны, собирая насекомых в мешки. Это вызвало недоумение сотрудников КГБ. МУРовцы объяснили, в чем дело, и те, посовещавшись, разрешили собирать жуков ночью, чтобы не пугать прохожих. В "спецоперации" набрали полмешка различной живности и отправили во Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина. Вскоре оттуда пришел примерно такой ответ: все насекомые "имеют московскую прописку и ничем не болеют". Банда "рогаточников"Снова оказавшись в тупике, оперативники решили повторно опросить пострадавших. Одна из них внезапно вспомнила: в момент укола из потока проезжавших по Садовому машин послышался громкий хохот. А позже вторая рассказала про грузовой автомобиль с люлькой-вышкой в районе Преображенской площади — из него тоже доносился хохот. Женщина даже успела рассмотреть последние цифры номерного знака.В деле появилась первая серьезная зацепка. МУР запросил у ГАИ, сколько таких спецмашин числится в Москве. Пришел ответ — всего четыре, причем в дни нападений в городе работала только одна. Бригада по ремонту неоновой рекламы как раз обслуживала те районы, где пострадали женщины. Опера немедленно выехали в офис этой компании и задержали шестерых рабочих. В СИЗО они во всем сознались."Даже не пытались оправдываться, слишком сильно перепугались, — говорит Богдан Рудык. — Здоровенные лбы, от восемнадцати лет и до сорока, придумали забаву: мощные рогатки с металлическими скобками для стрельбы. Опробовали оружие на прорабе, стрельнув в мягкое место. Тот подпрыгнул и взвизгнул как резаный. Посмеялись и стали брать рогатки с собой на выезды. Стрелять в женщин им было гораздо веселей — визгу больше. Множество металлических скоб и рогатки тогда обнаружили и изъяли в мусорных контейнерах рядом с их конторой".Судили хулиганов через 12 дней после задержания. По приговору "рогаточники" получили от трех до семи лет. Лишь одному из них, которому только-только исполнилось 18, дали условный срок.
https://ria.ru/20181005/1529871100.html
https://ria.ru/20200717/1574474860.html
https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577706678.html
афганистан
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николай склифосовский, московский уголовный розыск, гум, кпсс, афганистан, мюнхен, происшествия

"Чудом на них вышли": как опера МУРа ловили "невидимых" преступников

08:00 05.10.2020 (обновлено: 10:01 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРабота МВД в день вступления в силу закона "О полиции"
Работа МВД в день вступления в силу закона О полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц. На их долю выпадает самая тяжелая работа — расследование убийств, изнасилований, грабежей, нападений с огнестрельным оружием. В понедельник, 5 октября, профессиональный праздник отмечает элита полиции — сотрудники уголовного розыска. Опера раскрыли тысячи дел и отправили за решетку десятки тысяч преступников. Порой они сталкиваются с очень необычными случаями. Об одном из таких — в материале РИА Новости.

Зацепок нет

Летние Олимпийские игры 1980 года стали для советских органов правопорядка настоящей проверкой на прочность. Безопасность москвичей и гостей столицы обеспечивали около 15 тысяч сотрудников МВД и столько же оперативников КГБ. Еще не ушли из памяти трагические события 1972-го, когда на Олимпиаде в Мюнхене террористы захватили израильских спортсменов. Тогда погибли 11 человек, в том числе из-за непрофессиональных действий баварской полиции. Кроме того, годом ранее СССР ввел войска в Афганистан, что вызвало резкую критику на Западе. Да и в целом начало 80-х — один из самых горячих периодов холодной войны. Советское руководство справедливо опасалось, что шпионы НАТО устроят на Олимпиаде какую-нибудь провокацию.
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкОткрытие XXII Олимпиады в Москве
Открытие XXII Олимпиады в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Открытие XXII Олимпиады в Москве
За две недели до Игр МВД отметило рекордный спад преступной активности. Добиться этого удалось благодаря круглосуточной работе милиции. Во время подготовки и проведения Олимпиады опера МУРа "носом рыли землю", проверяя всех подозрительных лиц и бросая серьезные силы на расследование даже незначительных правонарушений. Но за несколько недель до церемонии открытия Игр они столкнулись с неожиданной угрозой.
В институт Склифосовского обратились сразу три десятка женщин с жалобами на странные уколы в спину, шею и ноги. Они рассказывали примерно одно и то же: шли по улице по своим делам, стояли на автобусной остановке, сидели на скамейке. И вдруг — резкий болезненный укол и небольшое кровотечение. Через день количество пострадавших выросло вдвое, и в Главке столичной милиции забили тревогу. Версия о серийном маньяке с отравленным шприцем отпала сразу. Большинство пострадавших уверяли, что в момент укола рядом с ними никого не было.
Здание Министерства внутренних дел РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.10.2018
5 октября 2018, 03:51
День образования службы уголовного розыска России
По Москве поползли слухи о ядовитых насекомых, которых завезли "злые капиталисты", о западных шпионах, расстреливающих советских женщин лучевым оружием, и тому подобном. Однако в крови пострадавших ничего подозрительного не нашли. Это был тупик — ни подозреваемых, ни зацепок. А руководство торопило и требовало результатов.

Охота на жуков

"Списки пострадавших ушли в высокие государственные инстанции, — вспоминает бывший первый замначальника МУРа полковник милиции в отставке Богдан Рудык. — Дело на контроль взяли ЦК КПСС, Совет министров и МВД СССР. А это уж серьезнее некуда, хотя погибших и тяжелораненых не было. Меня вызвали и приказали создать для расследования группу из пяти самых опытных оперативников. И предупредили: либо получим награды, либо все вылетим из органов".
Первым делом оперативники отправились в институт Склифосовского и узнали у врачей адреса пострадавших. Опросили женщин, но ничего нового не узнали. Рудык изучил по карте Москвы географию происшествий — о серийном преступнике это многое может рассказать. Однако зона уколов оказалась огромной: Бауманский, Первомайский, Перовский и Калининский районы, Садовое кольцо, центр. Никакой логики и системы.
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
Тогда опера МУРа начали проверять самые фантастические версии. В частности, о "насекомых-диверсантах". Искать решили рядом с Красной площадью. Приехали к ГУМу и принялись трясти каштаны, собирая насекомых в мешки. Это вызвало недоумение сотрудников КГБ. МУРовцы объяснили, в чем дело, и те, посовещавшись, разрешили собирать жуков ночью, чтобы не пугать прохожих. В "спецоперации" набрали полмешка различной живности и отправили во Всесоюзную академию сельскохозяйственных наук имени Ленина. Вскоре оттуда пришел примерно такой ответ: все насекомые "имеют московскую прописку и ничем не болеют".

Банда "рогаточников"

Снова оказавшись в тупике, оперативники решили повторно опросить пострадавших. Одна из них внезапно вспомнила: в момент укола из потока проезжавших по Садовому машин послышался громкий хохот. А позже вторая рассказала про грузовой автомобиль с люлькой-вышкой в районе Преображенской площади — из него тоже доносился хохот. Женщина даже успела рассмотреть последние цифры номерного знака.
В деле появилась первая серьезная зацепка. МУР запросил у ГАИ, сколько таких спецмашин числится в Москве. Пришел ответ — всего четыре, причем в дни нападений в городе работала только одна. Бригада по ремонту неоновой рекламы как раз обслуживала те районы, где пострадали женщины. Опера немедленно выехали в офис этой компании и задержали шестерых рабочих. В СИЗО они во всем сознались.
Федор Иванов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Даже не пытались оправдываться, слишком сильно перепугались, — говорит Богдан Рудык. — Здоровенные лбы, от восемнадцати лет и до сорока, придумали забаву: мощные рогатки с металлическими скобками для стрельбы. Опробовали оружие на прорабе, стрельнув в мягкое место. Тот подпрыгнул и взвизгнул как резаный. Посмеялись и стали брать рогатки с собой на выезды. Стрелять в женщин им было гораздо веселей — визгу больше. Множество металлических скоб и рогатки тогда обнаружили и изъяли в мусорных контейнерах рядом с их конторой".
Судили хулиганов через 12 дней после задержания. По приговору "рогаточники" получили от трех до семи лет. Лишь одному из них, которому только-только исполнилось 18, дали условный срок.
 
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Николай СклифосовскийМосковский уголовный розыскГУМКПССАфганистанМюнхенПроисшествия
 
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