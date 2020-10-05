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В Хабаровске задержали мать ребенка, чье тело нашли в мусорном контейнере
Установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Хабаровске, она задержана, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:16
2020-10-05T13:16
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>, она задержана, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровскому краю</a> и ЕАО.По данным следователей, тело ребенка около часа дня 3 октября нашел местный житель во дворе дома по улице Тихоокеанской, 199, когда пошел выносить мусор. По данному факту следственными органами <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело. Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемая по этому делу - несовершеннолетняя."Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность матери ребенка. Следственными органами она задержана в порядке статей 91 и 92 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации следствия, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200819/1575963692.html
хабаровск
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следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске задержали мать ребенка, чье тело нашли в мусорном контейнере

13:16 05.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. Установлена личность матери новорожденного ребенка, тело которого обнаружили в мусорном контейнере в Хабаровске, она задержана, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следователей, тело ребенка около часа дня 3 октября нашел местный житель во дворе дома по улице Тихоокеанской, 199, когда пошел выносить мусор. По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело. Для установления причины смерти ребенка назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемая по этому делу - несовершеннолетняя.
"Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность матери ребенка. Следственными органами она задержана в порядке статей 91 и 92 УК РФ", - говорится в сообщении.
По информации следствия, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Следственный комитет России (СК РФ)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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