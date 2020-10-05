Эксперт прокомментировал публикацию бесед Путина и Клинтона
© Иллюстрация РИА НовостиСекретные документы
© Иллюстрация РИА Новости
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская сторона должна была получить "добро" на публикацию стенограммы разговоров президентов России и США, тем более если они ранее имели гриф секретности, без согласования такие документы нельзя обнародовать, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов РФ и СССР Владимир Шевченко.
Ранее СМИ сообщили, что на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликованы стенограммы телефонных разговоров президента США с российским лидером Владимиром Путиным за период с 1999 по 2001 год. Гриф "секретно" был снят с документов еще в июле 2019 года, позже их опубликовали на сайте цифровой библиотеки.
"Если это были секретные (документы), тем более они-то должны были обязательно получить от нашей стороны добро на публикацию", - сказал Шевченко.
По его словам, во время его работы в службе протокола главы государства на все документы, которые хотели опубликовать даже без грифа секретности, необходимо было получать разрешение у второй стороны.
"Все документы, которые они решили опубликовать, должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИДом", - отметил эксперт.
"Вообще по практике международной, которая сейчас сплошь нарушается особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей, это нарушение этики и протокола. Нельзя публиковать, если ты не получил разрешение на это", - констатировал Шевченко.