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Эксперт прокомментировал публикацию бесед Путина и Клинтона
Американская сторона должна была получить "добро" на публикацию стенограммы разговоров президентов России и США, тем более если они ранее имели гриф... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:15
2020-10-05T15:15
станислав шевченко
билл клинтон
владимир путин
ссср
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Американская сторона должна была получить "добро" на публикацию стенограммы разговоров президентов России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, тем более если они ранее имели гриф секретности, без согласования такие документы нельзя обнародовать, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов РФ и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> Владимир Шевченко.Ранее СМИ сообщили, что на сайте цифровой библиотеки <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билла Клинтона</a> опубликованы стенограммы телефонных разговоров президента США с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> за период с 1999 по 2001 год. Гриф "секретно" был снят с документов еще в июле 2019 года, позже их опубликовали на сайте цифровой библиотеки.По его словам, во время его работы в службе протокола главы государства на все документы, которые хотели опубликовать даже без грифа секретности, необходимо было получать разрешение у второй стороны."Вообще по практике международной, которая сейчас сплошь нарушается особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей, это нарушение этики и протокола. Нельзя публиковать, если ты не получил разрешение на это", - констатировал <a href="http://ria.ru/person_StanislavSHevchenko/" target="_blank" data-auto="true">Шевченко</a>.
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станислав шевченко, билл клинтон, владимир путин, ссср, сша, в мире

Эксперт прокомментировал публикацию бесед Путина и Клинтона

15:15 05.10.2020
 
© Иллюстрация РИА НовостиСекретные документы
Секретные документы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская сторона должна была получить "добро" на публикацию стенограммы разговоров президентов России и США, тем более если они ранее имели гриф секретности, без согласования такие документы нельзя обнародовать, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов РФ и СССР Владимир Шевченко.
Ранее СМИ сообщили, что на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликованы стенограммы телефонных разговоров президента США с российским лидером Владимиром Путиным за период с 1999 по 2001 год. Гриф "секретно" был снят с документов еще в июле 2019 года, позже их опубликовали на сайте цифровой библиотеки.
"Если это были секретные (документы), тем более они-то должны были обязательно получить от нашей стороны добро на публикацию", - сказал Шевченко.
По его словам, во время его работы в службе протокола главы государства на все документы, которые хотели опубликовать даже без грифа секретности, необходимо было получать разрешение у второй стороны.
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"Все документы, которые они решили опубликовать, должны были обязательным образом согласовать с администрацией и с МИДом", - отметил эксперт.
"Вообще по практике международной, которая сейчас сплошь нарушается особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей, это нарушение этики и протокола. Нельзя публиковать, если ты не получил разрешение на это", - констатировал Шевченко.
 
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Станислав ШевченкоБилл КлинтонВладимир ПутинСССРСШАВ мире
 
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