https://ria.ru/20201005/razgovor-1578243170.html

Эксперт прокомментировал публикацию бесед Путина и Клинтона

Американская сторона должна была получить "добро" на публикацию стенограммы разговоров президентов России и США, тем более если они ранее имели гриф... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:15

2020-10-05T15:15

2020-10-05T15:15

станислав шевченко

билл клинтон

владимир путин

ссср

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Американская сторона должна была получить "добро" на публикацию стенограммы разговоров президентов России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, тем более если они ранее имели гриф секретности, без согласования такие документы нельзя обнародовать, заявил РИА Новости экс-глава протокола президентов РФ и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> Владимир Шевченко.Ранее СМИ сообщили, что на сайте цифровой библиотеки <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билла Клинтона</a> опубликованы стенограммы телефонных разговоров президента США с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> за период с 1999 по 2001 год. Гриф "секретно" был снят с документов еще в июле 2019 года, позже их опубликовали на сайте цифровой библиотеки.По его словам, во время его работы в службе протокола главы государства на все документы, которые хотели опубликовать даже без грифа секретности, необходимо было получать разрешение у второй стороны."Вообще по практике международной, которая сейчас сплошь нарушается особенно со стороны американцев и еще некоторых наших соседей, это нарушение этики и протокола. Нельзя публиковать, если ты не получил разрешение на это", - констатировал <a href="http://ria.ru/person_StanislavSHevchenko/" target="_blank" data-auto="true">Шевченко</a>.

https://ria.ru/20201004/vybory-1578189904.html

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ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав шевченко, билл клинтон, владимир путин, ссср, сша, в мире