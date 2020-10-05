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Во Владимирской области прошел запуск любительских ракет
Четвертого октября на аэродроме Каменово во Владимирской области состоялся запуск любительских ракет, созданных школьниками и студентами. Это уже девятый... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:29
2020-10-05T13:29
космос
иннопрактика
владимирская область
камешковский район
ракета
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Четвертого октября на аэродроме Каменово во Владимирской области состоялся запуск любительских ракет, созданных школьниками и студентами. Это уже девятый чемпионат "Воздушно-инженерная школа". В первый день в стратосферу был отправлен шар-зонд компании "Стратонавтика". Также состоялся пуск летательных аппаратов, созданных участниками-студентами и испытательный запуск мощной ракеты с новым двигателем, разработанными для "Воздушно-инженерной школы" лабораторией RealRocket из Кирова. Старты на аэродроме Каменово продлятся несколько дней. Одновременно будут проходить курсы повышения квалификации для руководителей команд, только вступающих в проект, а также Малый чемпионат, во время которого дети из школ Камешковского района под руководством опытных наставников сконструируют и запустят свои первые ракеты. "Воздушно-инженерная школа" была основана в 2011 году группой энтузиастов как российский аналог международного чемпионата CanSat и со временем стала одним из крупных отечественных профориентационных проектов. "Главная цель проекта – восполнение кадрового дефицита специалистов инженерной, в первую очередь – аэрокосмической отрасли", – подчеркнула Анна Исаева, советник по развитию негосударственного института развития "Иннопрактика"."Воздушно-инженерная школа" проходит в формате чемпионата – ежегодного соревнования школьных и студенческих команд. За время существования проекта в нем приняли участие более 6000 человек, представляющих около тысячи команд из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы "Воздушно-инженерной школы" - НИИ ядерной физики МГУ и фонд "Кассиопея" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика".
https://ria.ru/20201004/kosmos-1578090912.html
космос
владимирская область
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космос, иннопрактика, владимирская область, камешковский район, ракета

Во Владимирской области прошел запуск любительских ракет

13:29 05.10.2020
 
© Фото : региональный детский технопарк "Кванториум-33"Запуск ракет на полигоне Каменово Камешковского района Владимирской области в рамках проекта "Воздушно-инженерная школа"
Запуск ракет на полигоне Каменово Камешковского района Владимирской области в рамках проекта Воздушно-инженерная школа - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : региональный детский технопарк "Кванториум-33"
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Четвертого октября на аэродроме Каменово во Владимирской области состоялся запуск любительских ракет, созданных школьниками и студентами. Это уже девятый чемпионат "Воздушно-инженерная школа".
В первый день в стратосферу был отправлен шар-зонд компании "Стратонавтика". Также состоялся пуск летательных аппаратов, созданных участниками-студентами и испытательный запуск мощной ракеты с новым двигателем, разработанными для "Воздушно-инженерной школы" лабораторией RealRocket из Кирова.
Старты на аэродроме Каменово продлятся несколько дней. Одновременно будут проходить курсы повышения квалификации для руководителей команд, только вступающих в проект, а также Малый чемпионат, во время которого дети из школ Камешковского района под руководством опытных наставников сконструируют и запустят свои первые ракеты.

"Открытие финала 9-го чемпионата приурочено ко дню запуска первого искусственного спутника, состоявшегося 4 октября 1957 года. Нам удалось провести показательные старты любительских ракет-носителей, созданных участниками в условиях пандемии, когда практически повсеместно отсутствовала возможность нормальной работы", – отметил Владимир Радченко, руководитель оргкомитета "Воздушно-инженерной школы", заведующий лабораторией НИИ ядерной физики МГУ, кандидат физико-математических наук.

"Воздушно-инженерная школа" была основана в 2011 году группой энтузиастов как российский аналог международного чемпионата CanSat и со временем стала одним из крупных отечественных профориентационных проектов.
"Главная цель проекта – восполнение кадрового дефицита специалистов инженерной, в первую очередь – аэрокосмической отрасли", – подчеркнула Анна Исаева, советник по развитию негосударственного института развития "Иннопрактика".
Первый советский искусственный спутник Земли - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 01:01
День начала космической эры человечества
"Воздушно-инженерная школа" проходит в формате чемпионата – ежегодного соревнования школьных и студенческих команд. За время существования проекта в нем приняли участие более 6000 человек, представляющих около тысячи команд из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы "Воздушно-инженерной школы" - НИИ ядерной физики МГУ и фонд "Кассиопея" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика".
 
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КосмосИннопрактикаВладимирская областьКамешковский районРакета
 
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