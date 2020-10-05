https://ria.ru/20201005/rakety-1578220094.html

Во Владимирской области прошел запуск любительских ракет

Четвертого октября на аэродроме Каменово во Владимирской области состоялся запуск любительских ракет, созданных школьниками и студентами. Это уже девятый... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:29

2020-10-05T13:29

2020-10-05T13:29

космос

иннопрактика

владимирская область

камешковский район

ракета

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Четвертого октября на аэродроме Каменово во Владимирской области состоялся запуск любительских ракет, созданных школьниками и студентами. Это уже девятый чемпионат "Воздушно-инженерная школа". В первый день в стратосферу был отправлен шар-зонд компании "Стратонавтика". Также состоялся пуск летательных аппаратов, созданных участниками-студентами и испытательный запуск мощной ракеты с новым двигателем, разработанными для "Воздушно-инженерной школы" лабораторией RealRocket из Кирова. Старты на аэродроме Каменово продлятся несколько дней. Одновременно будут проходить курсы повышения квалификации для руководителей команд, только вступающих в проект, а также Малый чемпионат, во время которого дети из школ Камешковского района под руководством опытных наставников сконструируют и запустят свои первые ракеты. "Воздушно-инженерная школа" была основана в 2011 году группой энтузиастов как российский аналог международного чемпионата CanSat и со временем стала одним из крупных отечественных профориентационных проектов. "Главная цель проекта – восполнение кадрового дефицита специалистов инженерной, в первую очередь – аэрокосмической отрасли", – подчеркнула Анна Исаева, советник по развитию негосударственного института развития "Иннопрактика"."Воздушно-инженерная школа" проходит в формате чемпионата – ежегодного соревнования школьных и студенческих команд. За время существования проекта в нем приняли участие более 6000 человек, представляющих около тысячи команд из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы "Воздушно-инженерной школы" - НИИ ядерной физики МГУ и фонд "Кассиопея" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика".

https://ria.ru/20201004/kosmos-1578090912.html

космос

владимирская область

камешковский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, иннопрактика, владимирская область, камешковский район, ракета