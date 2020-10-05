https://ria.ru/20201005/putin-1578220643.html

Путин во вторник встретится с лидерами думских фракций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства встретится с лидерами думских фракций 6 октября. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:35

2020-10-05T13:35

2020-10-05T13:35

геннадий зюганов

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> подтвердил, что глава государства встретится с лидерами думских фракций 6 октября.Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с лидерами думских фракций запланирована на 6 октября по видеосвязи. Эту информацию позднее подтвердил лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий зюганов, дмитрий песков, владимир путин, политика