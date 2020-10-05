https://ria.ru/20201005/putin-1578220526.html
Путин проведет встречу с учителями
Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с педагогами и поздравит их с профессиональным праздником, который отмечается в России 5 октября, сообщил... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:34
2020-10-05T13:34
2020-10-05T13:34
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981752_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_bc57441be42b416c530fd2f66b9d3e21.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в понедельник пообщается с педагогами и поздравит их с профессиональным праздником, который отмечается в России 5 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сегодня День учителя, и Путин будет поздравлять учителей и педагогов, он сегодня проведет встречу с учителями и студентами педагогических вузов по случаю этого профессионального дня", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что мероприятие состоится в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981752_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_e723c21fbf1c4c215d35ce8570d0c5f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, общество