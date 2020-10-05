https://ria.ru/20201005/putin-1578220526.html

Путин проведет встречу с учителями

Президент РФ Владимир Путин в понедельник пообщается с педагогами и поздравит их с профессиональным праздником, который отмечается в России 5 октября, сообщил... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:34

2020-10-05T13:34

2020-10-05T13:34

дмитрий песков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в понедельник пообщается с педагогами и поздравит их с профессиональным праздником, который отмечается в России 5 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сегодня День учителя, и Путин будет поздравлять учителей и педагогов, он сегодня проведет встречу с учителями и студентами педагогических вузов по случаю этого профессионального дня", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что мероприятие состоится в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество