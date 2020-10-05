https://ria.ru/20201005/protest-1578281594.html

В Бишкеке милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция в Бишкеке применила слезоточивый газ против протестующих, подъехали водометы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:50

2020-10-05T17:50

2020-10-05T18:00

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Милиция в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкеке</a> применила слезоточивый газ против протестующих, подъехали водометы, передает корреспондент РИА Новости.Как передает корреспондент РИА Новости, митингующих отогнали от Белого дома. Милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подъехали водометы. Протестующие выламывают брусчатку с тротуаров, готовятся дать отпор милиции. В центре города очень много людей. Протестующие отбежали на соседние с площадью улицы. Часть уходит. Милиция отгоняет людей с прилегающих к площади улиц.В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.Выборы в парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578200918.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире