В Бишкеке милиция применила слезоточивый газ против протестующих
17:50 05.10.2020 (обновлено: 18:00 05.10.2020)
© SputnikМитинг в Бишкеке
© Sputnik
БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости. Милиция в Бишкеке применила слезоточивый газ против протестующих, подъехали водометы, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, митингующих отогнали от Белого дома. Милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подъехали водометы. Протестующие выламывают брусчатку с тротуаров, готовятся дать отпор милиции. В центре города очень много людей. Протестующие отбежали на соседние с площадью улицы. Часть уходит. Милиция отгоняет людей с прилегающих к площади улиц.
В понедельник с утра в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.