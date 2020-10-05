https://ria.ru/20201005/prostokvashino-1578219364.html

Почтальон Печкин требует убрать гору мусора в новой серии "Простоквашино"

На YouTube-канале "Союзмультфильма" опубликовали новую серию "Простоквашино" под названием "Экология", сообщили РИА Новости в пресс-служба киностудии. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:06

2020-10-05T15:06

2020-10-05T15:06

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союзмультфильм

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> На YouTube-канале "Союзмультфильма" опубликовали новую серию "Простоквашино" под названием "Экология", сообщили РИА Новости в пресс-служба киностудии.В серии поднимают проблемы раздельного сбора мусора и бережного отношения к природе. Почтальон Печкин обнаруживает на заднем дворе дома Дяди Федора огромную кучу мусора, которую собирал Матроскин. Он угрожает коту серьезным штрафом, если тот не ликвидирует несанкионированную свалку. Сериал вдохновлен классической советской трилогией "Простоквашино". На российских экранах выходит с апреля 2018 года. За это время было представлено 35 серий.По итогам 2019 года он вошел в топ-5 лидеров смотрения детского телевидения по данным Mediascope. На официальном канале "Союзмультфильма" в Youtube все серии суммарно собрали более 160 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20200810/1575598144.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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