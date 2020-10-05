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https://ria.ru/20201005/prostokvashino-1578219364.html
Почтальон Печкин требует убрать гору мусора в новой серии "Простоквашино"
На YouTube-канале "Союзмультфильма" опубликовали новую серию "Простоквашино" под названием "Экология", сообщили РИА Новости в пресс-служба киностудии. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:06
2020-10-05T15:06
культура
кино и сериалы
новости культуры
новости - экология
союзмультфильм
youtube
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> На YouTube-канале "Союзмультфильма" опубликовали новую серию "Простоквашино" под названием "Экология", сообщили РИА Новости в пресс-служба киностудии.В серии поднимают проблемы раздельного сбора мусора и бережного отношения к природе. Почтальон Печкин обнаруживает на заднем дворе дома Дяди Федора огромную кучу мусора, которую собирал Матроскин. Он угрожает коту серьезным штрафом, если тот не ликвидирует несанкионированную свалку. Сериал вдохновлен классической советской трилогией "Простоквашино". На российских экранах выходит с апреля 2018 года. За это время было представлено 35 серий.По итогам 2019 года он вошел в топ-5 лидеров смотрения детского телевидения по данным Mediascope. На официальном канале "Союзмультфильма" в Youtube все серии суммарно собрали более 160 миллионов просмотров.
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кино и сериалы, новости культуры, новости - экология, союзмультфильм, youtube

Почтальон Печкин требует убрать гору мусора в новой серии "Простоквашино"

15:06 05.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. На YouTube-канале "Союзмультфильма" опубликовали новую серию "Простоквашино" под названием "Экология", сообщили РИА Новости в пресс-служба киностудии.
В серии поднимают проблемы раздельного сбора мусора и бережного отношения к природе. Почтальон Печкин обнаруживает на заднем дворе дома Дяди Федора огромную кучу мусора, которую собирал Матроскин. Он угрожает коту серьезным штрафом, если тот не ликвидирует несанкионированную свалку.
Сериал вдохновлен классической советской трилогией "Простоквашино". На российских экранах выходит с апреля 2018 года. За это время было представлено 35 серий.
По итогам 2019 года он вошел в топ-5 лидеров смотрения детского телевидения по данным Mediascope. На официальном канале "Союзмультфильма" в Youtube все серии суммарно собрали более 160 миллионов просмотров.
Скриншот серии Мотопочтальон - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Новый эпизод "Простоквашино" набрал полмиллиона просмотров за три дня
 
КультураКино и сериалыНовости культурыНовости - ЭкологияСоюзмультфильмYouTube
 
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