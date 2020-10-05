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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/propusk-1578315020.html
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
Власти Москвы оценили вероятность повторного введения пропускного режима в городе из-за распространения нового коронавируса. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:51
2020-10-05T21:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Власти Москвы оценили вероятность повторного введения пропускного режима в городе из-за распространения нового коронавируса.Так, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a> в эфире "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>" заявил, что пока такой необходимости нет. Как подчеркнул чиновник, в мэрии очень надеются, что ее "и не возникнет".Он также отметил, что власти не принимали решений о вводе режима самоизоляции.Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией.Он напомнил, что из-за роста заболеваемости в Москве ввели домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, с 5 октября компании обязаны перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
Готовят.
43
Ага, все что надо чтобы пропускной режим не вводили - это просто перестать болеть. Вот если не перестанем, то введут. Это ж так просто, и зависит от каждого человека, он сам решает болеть или не болеть. Тьфу. Я даже не удивлюсь если окажется что "сверху" дали команду "поднять" заболеваемость чтобы посадить всех на карантин.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

20:51 05.10.2020 (обновлено: 21:59 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске на одной из улиц в Москве. В Москве усилен контроль за соблюдением масочного режима
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц в Москве. В Москве усилен контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти Москвы оценили вероятность повторного введения пропускного режима в городе из-за распространения нового коронавируса.
Так, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире "России 24" заявил, что пока такой необходимости нет. Как подчеркнул чиновник, в мэрии очень надеются, что ее "и не возникнет".
Он также отметил, что власти не принимали решений о вводе режима самоизоляции.
"Надо рассматривать все возможные сценарии, но никаких решений об этом, безусловно, нет. Мы будем опираться при принятии решений на количество заболевших и наличие свободного коечного фонда. Мы не можем допустить ситуации, когда люди не смогут получить медицинскую помощь", — добавил Ефимов.
Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией.
Он напомнил, что из-за роста заболеваемости в Москве ввели домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, с 5 октября компании обязаны перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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