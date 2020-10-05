https://ria.ru/20201005/propusk-1578315020.html
Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим
Власти Москвы оценили вероятность повторного введения пропускного режима в городе из-за распространения нового коронавируса. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:51
2020-10-05T20:51
2020-10-05T21:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578189046_0:217:2986:1897_1400x0_80_0_0_5bf5af147093d018c02ac5364f8d0945.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Власти Москвы оценили вероятность повторного введения пропускного режима в городе из-за распространения нового коронавируса.Так, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a> в эфире "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>" заявил, что пока такой необходимости нет. Как подчеркнул чиновник, в мэрии очень надеются, что ее "и не возникнет".Он также отметил, что власти не принимали решений о вводе режима самоизоляции.Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией.Он напомнил, что из-за роста заболеваемости в Москве ввели домашний режим для хронических больных и горожан старше 65 лет, с 5 октября компании обязаны перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
Арсений Новиков
Готовят.
43
Сергей Семенов
Ага, все что надо чтобы пропускной режим не вводили - это просто перестать болеть. Вот если не перестанем, то введут. Это ж так просто, и зависит от каждого человека, он сам решает болеть или не болеть. Тьфу. Я даже не удивлюсь если окажется что "сверху" дали команду "поднять" заболеваемость чтобы посадить всех на карантин.
39
19
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578189046_187:0:2918:2048_1400x0_80_0_0_bb9d38aba9527daf8c016ba56df3c979.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество