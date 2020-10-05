https://ria.ru/20201005/prodolzhitelnost-1578213501.html

В Минздраве назвали факторы увеличения продолжительности жизни россиян

Увеличить продолжительность жизни населения без сокращения смертности трудящихся невозможно, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:15

2020-10-05T12:15

2020-10-05T12:15

олег салагай

здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Увеличить продолжительность жизни населения без сокращения смертности трудящихся невозможно, заявил замминистра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительность жизни не представляется возможным", - сказал он на Всероссийском форуме по общественному здоровью.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июле подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", согласно которому ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.

https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег салагай, здоровье - общество, владимир путин, общество