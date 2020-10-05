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В Минздраве назвали факторы увеличения продолжительности жизни россиян
Увеличить продолжительность жизни населения без сокращения смертности трудящихся невозможно, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:15
2020-10-05T12:15
олег салагай
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Увеличить продолжительность жизни населения без сокращения смертности трудящихся невозможно, заявил замминистра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительность жизни не представляется возможным", - сказал он на Всероссийском форуме по общественному здоровью.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июле подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", согласно которому ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html
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олег салагай, здоровье - общество, владимир путин, общество

В Минздраве назвали факторы увеличения продолжительности жизни россиян

12:15 05.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Увеличить продолжительность жизни населения без сокращения смертности трудящихся невозможно, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительность жизни не представляется возможным", - сказал он на Всероссийском форуме по общественному здоровью.
Президент России Владимир Путин в июле подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", согласно которому ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.
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