https://ria.ru/20201005/prodolzhitelnost-1578213501.html
В Минздраве назвали факторы увеличения продолжительности жизни россиян
Увеличить продолжительность жизни населения без сокращения смертности трудящихся невозможно, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:15
2020-10-05T12:15
2020-10-05T12:15
олег салагай
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1400x0_80_0_0_0f42482228599b7505ca5ebf52884ec6.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Увеличить продолжительность жизни населения без сокращения смертности трудящихся невозможно, заявил замминистра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."Без сокращения смертности трудоспособного населения, без влияния на факторы риска увеличить продолжительность жизни не представляется возможным", - сказал он на Всероссийском форуме по общественному здоровью.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июле подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", согласно которому ставится задача повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет.
https://ria.ru/20200922/pandemiya-1577624339.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1400x0_80_0_0_6c7d8863c312413e22d2856095194690.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег салагай, здоровье - общество, владимир путин, общество