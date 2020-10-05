https://ria.ru/20201005/privivka-1578199577.html

Более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса, показал опрос

Двадцать три процента опрошенных россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из исследования "Единой России", данные из которого есть в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T03:24

2020-10-05T03:24

2020-10-05T10:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

единая россия

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Двадцать три процента опрошенных россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из исследования "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank">Единой России</a>", данные из которого есть в распоряжении РИА Новости.Не готовы к вакцинации 73 процента респондентов, еще четыре процента сказали, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.Абсолютное большинство опрошенных (93 процента) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех.Вакцину российского производства предпочли бы 24 процента респондентов, и только 13 процентов хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63 процента опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное — ее эффективность.Более половины граждан (52 процента) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37 процентов, однако, с ними не согласились. Согласно опросу, не верят в существование коронавирусной инфекции 11 процентов россиян.Центральная общественная приемная председателя <u><a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/">ЕР</a></u> провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения 16-23 сентября, в нем приняли участие около 20 тысяч человек. Результаты партия передаст министру здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мурашко</a>.Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В сентябре стартовала пострегистрационная фаза клинических испытаний: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201003/vaktsina-1578161943.html

Иришка Смирнова ... обязательно привьюсь, ... и прививка должна быть добровольной при условии отстранения от очной учёбы не привившиеся и работы с большим количеством людей ... 265

Иришка Смирнова ... для граждан России, конечно, бесплатно, ... а остальные пусть обязательно платят, ... хотя, в некоторых "странах", напр. польша, окраина и в прибалтийских карликовых республиках надо запретить продажу и вакцинирование Русскими вакцинами ... 211

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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