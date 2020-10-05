https://ria.ru/20201005/prisyazhnye-1578210721.html
Мосгорсуд снова не смог отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян
Мосгорсуд в понедельник вновь не смог отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, сообщили РИА Новости РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:30
2020-10-05T11:30
2020-10-05T11:30
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в понедельник вновь не смог отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Это уже вторая попытка отбора - первая сорвалась из-за болезни родственников убитого Михаила Хачатуряна, которых госпитализировали с коронавирусом. На сегодняшнем заседании выяснилось, что они все еще болеют COVID-19."Заседание отложено на 5 ноября", - рассказали в суде.Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок до 20 лет.Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, колония ей не грозит. В момент преступления она, по данным экспертизы, была невменяемой – теперь суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
https://ria.ru/20200810/1575598806.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник вновь не смог отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Это уже вторая попытка отбора - первая сорвалась из-за болезни родственников убитого Михаила Хачатуряна, которых госпитализировали с коронавирусом. На сегодняшнем заседании выяснилось, что они все еще болеют COVID-19.
"Заседание отложено на 5 ноября", - рассказали в суде.
Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок до 20 лет.
Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд Москвы
, колония ей не грозит. В момент преступления она, по данным экспертизы, была невменяемой – теперь суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.