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Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян
Мосгорсуд в понедельник предпримет вторую попытку отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T00:32
2020-10-05T00:32
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в понедельник предпримет вторую попытку отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в суде.Первая попытка сорвалась из-за болезни родственников погибшего, которых госпитализировали с коронавирусом.Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки. Повестки рассылались случайным образом по базе москвичей, подходящих под критерии присяжных - несудимых, не состоящих на учете в диспансерах, подходящих под профессиональный ценз (например, военным запрещено быть присяжными).В коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их отберут из явившихся в суд кандидатов в закрытом режиме. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или просто посчитают их предвзятыми.Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, колония ей не грозит, поскольку в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Зато суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец издевался на девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
https://ria.ru/20200803/1575302373.html
https://ria.ru/20200803/1575300713.html
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дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян

00:32 05.10.2020
 
© АГН "Москва" / Авилов АлександрСестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© АГН "Москва" / Авилов Александр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник предпримет вторую попытку отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в суде.
Первая попытка сорвалась из-за болезни родственников погибшего, которых госпитализировали с коронавирусом.
Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки. Повестки рассылались случайным образом по базе москвичей, подходящих под критерии присяжных - несудимых, не состоящих на учете в диспансерах, подходящих под профессиональный ценз (например, военным запрещено быть присяжными).
В коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их отберут из явившихся в суд кандидатов в закрытом режиме. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или просто посчитают их предвзятыми.
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 13:40
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд Москвы, колония ей не грозит, поскольку в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Зато суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался на девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Мария Хачатурян - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 13:19
Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой
 
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
 
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