https://ria.ru/20201005/prisyazhnye-1578198238.html

Мосгорсуд снова попытается отобрать присяжных для дела сестер Хачатурян

Мосгорсуд в понедельник предпримет вторую попытку отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T00:32

2020-10-05T00:32

2020-10-05T00:32

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в понедельник предпримет вторую попытку отобрать коллегию присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в суде.Первая попытка сорвалась из-за болезни родственников погибшего, которых госпитализировали с коронавирусом.Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки. Повестки рассылались случайным образом по базе москвичей, подходящих под критерии присяжных - несудимых, не состоящих на учете в диспансерах, подходящих под профессиональный ценз (например, военным запрещено быть присяжными).В коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их отберут из явившихся в суд кандидатов в закрытом режиме. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или просто посчитают их предвзятыми.Сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Им грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Дело младшей сестры рассматривает Бутырский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, колония ей не грозит, поскольку в момент совершения преступления она была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Зато суд может отправить ее на принудительное психиатрическое лечение.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец издевался на девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

https://ria.ru/20200803/1575302373.html

https://ria.ru/20200803/1575300713.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия