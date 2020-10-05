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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/primirenie-1578250556.html
Алиев надеется на перемирие народов Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на примирение народов Азербайджана и Армении после урегулирования карабахского конфликта. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:45
2020-10-05T16:17
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что надеется на примирение народов Азербайджана и Армении после урегулирования карабахского конфликта.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
армения
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обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, армения, в мире

Алиев надеется на перемирие народов Азербайджана и Армении

15:45 05.10.2020 (обновлено: 16:17 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на примирение народов Азербайджана и Армении после урегулирования карабахского конфликта.

"Есть примеры того, как в различных городах мира работают, живут армяне и азербайджанцы... я неоднократно говорил, что с армянским народом у нас не было проблем. Я надеюсь, что после решения конфликта наши народы помирятся", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияВ мире
 
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