https://ria.ru/20201005/premiya-1578216305.html
В Госдуме предложили премировать работников за здоровый образ жизни
Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:49
2020-10-05T12:49
2020-10-05T12:49
госдума рф
николай герасименко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569796016_0:122:3078:1853_1400x0_80_0_0_b78f7256c7b4427487607f12142a0cfc.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Gerasimenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Герасименко</a>, подчеркнув, что эти меры также будут стимулировать других работников бороться с вредными привычками."Здесь надо стимулировать предприятия, на мой взгляд… Должна быть заинтересованность самих предприятий, хозяйств в укреплении здоровья своих работников. Премировать их за то, что они не болеют, какие-то давать им льготы и все. Чтобы было понятно окружающим, которые ведут нездоровый образ жизни, чтобы они видели, что вести здоровый образ жизни - выгодно, полезно. Необходимо от слов переходить к делу, и ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на наши предприятия", - сказал Герасименко в ходе всероссийского форума по общественному здоровью.Депутат подчеркнул, что здоровый образ жизни - это основа для профилактики болезней, поэтому борьба с вредными привычками и двигательная активность помогут людям сохранить себя в хорошей форме до преклонных лет.
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569796016_328:0:3059:2048_1400x0_80_0_0_832e493bf8a46779066aa36bf9aecdf0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, николай герасименко, общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член комитета Госдумы
по охране здоровья Николай Герасименко
, подчеркнув, что эти меры также будут стимулировать других работников бороться с вредными привычками.
"Здесь надо стимулировать предприятия, на мой взгляд… Должна быть заинтересованность самих предприятий, хозяйств в укреплении здоровья своих работников. Премировать их за то, что они не болеют, какие-то давать им льготы и все. Чтобы было понятно окружающим, которые ведут нездоровый образ жизни, чтобы они видели, что вести здоровый образ жизни - выгодно, полезно. Необходимо от слов переходить к делу, и ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на наши предприятия", - сказал Герасименко в ходе всероссийского форума по общественному здоровью.
Депутат подчеркнул, что здоровый образ жизни - это основа для профилактики болезней, поэтому борьба с вредными привычками и двигательная активность помогут людям сохранить себя в хорошей форме до преклонных лет.