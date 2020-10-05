https://ria.ru/20201005/premiya-1578216305.html

В Госдуме предложили премировать работников за здоровый образ жизни

Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:49

2020-10-05T12:49

2020-10-05T12:49

госдума рф

николай герасименко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569796016_0:122:3078:1853_1400x0_80_0_0_b78f7256c7b4427487607f12142a0cfc.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Gerasimenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Герасименко</a>, подчеркнув, что эти меры также будут стимулировать других работников бороться с вредными привычками."Здесь надо стимулировать предприятия, на мой взгляд… Должна быть заинтересованность самих предприятий, хозяйств в укреплении здоровья своих работников. Премировать их за то, что они не болеют, какие-то давать им льготы и все. Чтобы было понятно окружающим, которые ведут нездоровый образ жизни, чтобы они видели, что вести здоровый образ жизни - выгодно, полезно. Необходимо от слов переходить к делу, и ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на наши предприятия", - сказал Герасименко в ходе всероссийского форума по общественному здоровью.Депутат подчеркнул, что здоровый образ жизни - это основа для профилактики болезней, поэтому борьба с вредными привычками и двигательная активность помогут людям сохранить себя в хорошей форме до преклонных лет.

7

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, николай герасименко, общество