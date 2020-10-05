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В Госдуме предложили премировать работников за здоровый образ жизни
Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:49
2020-10-05T12:49
госдума рф
николай герасименко
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Gerasimenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Герасименко</a>, подчеркнув, что эти меры также будут стимулировать других работников бороться с вредными привычками."Здесь надо стимулировать предприятия, на мой взгляд… Должна быть заинтересованность самих предприятий, хозяйств в укреплении здоровья своих работников. Премировать их за то, что они не болеют, какие-то давать им льготы и все. Чтобы было понятно окружающим, которые ведут нездоровый образ жизни, чтобы они видели, что вести здоровый образ жизни - выгодно, полезно. Необходимо от слов переходить к делу, и ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на наши предприятия", - сказал Герасименко в ходе всероссийского форума по общественному здоровью.Депутат подчеркнул, что здоровый образ жизни - это основа для профилактики болезней, поэтому борьба с вредными привычками и двигательная активность помогут людям сохранить себя в хорошей форме до преклонных лет.
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РИА Новости
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госдума рф, николай герасименко, общество

В Госдуме предложили премировать работников за здоровый образ жизни

12:49 05.10.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖительница города Сочи Елена Кузьмина смотрит онлайн-трансляцию занятия по фитнесу у себя дома
Жительница города Сочи Елена Кузьмина смотрит онлайн-трансляцию занятия по фитнесу у себя дома - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии или льготы тем, кто ведет здоровый образ жизни, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, подчеркнув, что эти меры также будут стимулировать других работников бороться с вредными привычками.
"Здесь надо стимулировать предприятия, на мой взгляд… Должна быть заинтересованность самих предприятий, хозяйств в укреплении здоровья своих работников. Премировать их за то, что они не болеют, какие-то давать им льготы и все. Чтобы было понятно окружающим, которые ведут нездоровый образ жизни, чтобы они видели, что вести здоровый образ жизни - выгодно, полезно. Необходимо от слов переходить к делу, и ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на наши предприятия", - сказал Герасименко в ходе всероссийского форума по общественному здоровью.
Депутат подчеркнул, что здоровый образ жизни - это основа для профилактики болезней, поэтому борьба с вредными привычками и двигательная активность помогут людям сохранить себя в хорошей форме до преклонных лет.
 
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Госдума РФНиколай ГерасименкоОбщество
 
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