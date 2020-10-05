Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html
Всемирный день учителя
Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T04:12
2020-10-05T09:02
социальный навигатор
сн_образование
всемирный день учителя
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786905_0:0:3050:1717_1400x0_80_0_0_d5b2d7b9ea0fd60a9c37937f5f076230.jpg
Ежегодно 5 октября во всем мире <a href="https://ru.unesco.org/commemorations/worldteachersday" target="_blank">отмечается Всемирный день учителя</a> (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования. В рекомендациях <a href="http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495r.pd" target="_blank">закреплены права</a> и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.<br> Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.Каждый год празднование <a href="https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_den_uchitelja" target="_blank">Всемирного дня учителя</a> посвящено определенной теме. Тема 2020 года: "Учителя: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысление будущего". Праздник предоставит возможность подвести итоги и отметить заслуги учителей по всему миру.Пандемия COVID-19 усугубила проблемы, с которыми <a href="http://ria.ru/education/20121005/766538186.html" target="_blank">сталкиваются</a> и без того перегруженные системы образования во всем мире, поэтому в настоящее время необходимо работать вместе с учителями, чтобы защитить право на образование и вписать его в новую реальность, формирующуюся в условиях пандемии.В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября. Учитель не просто профессия, это <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/55781" target="_blank">призвание</a>, нелегкая и ответственная миссия. Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни. Сейчас <a href="https://ria.ru/society/20171005/1506223445.html" target="_blank">работа учителя стала более публичной</a>. Родители стали значительно активнее, чем десятилетия назад, и предъявляют более высокие требования. Педагог, зная возрастные особенности ребенка, должен замечать малейшие изменения в его поведении, проявлять заботу, внимание, тактичность. Задачи учителя усложняются, требуется большая психологическая устойчивость и сдержанность. По данным Минпросвещения, всего в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, День учителя также отметят работники детских садов и вузов.Традиционно в этот день или накануне в Государственном Кремлевском дворце проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который <a href="https://sn.ria.ru/20181005/1530032076.html" target="_blank">проводится с 1990 года</a>. В 2019 году его победителем <a href="https://teacherofrussia.edu.ru/competition/competitor/1709" target="_blank">стала педаго</a>г по русскому языку и литературе "Средней школы № 55 "Долина знаний" Советского района Волгограда Лариса Арачашвили. В 2020 году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации было <a href="https://rg.ru/2020/08/24/final-konkursa-uchitel-goda-rossii-perenesut-na-2021-god.html" target="_blank">решено перенести</a> очный финал конкурса "Учитель года России" на первый квартал 2021 года. Учредителями конкурса <a href="https://teacherofrussia.edu.ru/" target="_blank">являются</a> Минпросвещения России, Издательский дом "Учительская газета" и Общероссийский профсоюз образования. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786905_321:0:3050:2047_1400x0_80_0_0_94ce3da4bdec8327534488f9c16ae576.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, всемирный день учителя, справки, в мире

Всемирный день учителя

04:12 05.10.2020 (обновлено: 09:02 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования.
В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.
Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.
Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.
Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2020 года: "Учителя: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысление будущего". Праздник предоставит возможность подвести итоги и отметить заслуги учителей по всему миру.
Пандемия COVID-19 усугубила проблемы, с которыми сталкиваются и без того перегруженные системы образования во всем мире, поэтому в настоящее время необходимо работать вместе с учителями, чтобы защитить право на образование и вписать его в новую реальность, формирующуюся в условиях пандемии.
В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября.
Учитель не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни.
Сейчас работа учителя стала более публичной. Родители стали значительно активнее, чем десятилетия назад, и предъявляют более высокие требования. Педагог, зная возрастные особенности ребенка, должен замечать малейшие изменения в его поведении, проявлять заботу, внимание, тактичность. Задачи учителя усложняются, требуется большая психологическая устойчивость и сдержанность.
По данным Минпросвещения, всего в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, День учителя также отметят работники детских садов и вузов.
Традиционно в этот день или накануне в Государственном Кремлевском дворце проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который проводится с 1990 года. В 2019 году его победителем стала педагог по русскому языку и литературе "Средней школы № 55 "Долина знаний" Советского района Волгограда Лариса Арачашвили.
В 2020 году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации было решено перенести очный финал конкурса "Учитель года России" на первый квартал 2021 года.
Учредителями конкурса являются Минпросвещения России, Издательский дом "Учительская газета" и Общероссийский профсоюз образования.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Обсудить0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеВсемирный день учителяСправкиВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13В Ростовской области потушили все природные пожары
10:11Ереван опроверг данные об обстреле территории Азербайджана
10:08Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
Лента новостейМолния