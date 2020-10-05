Всемирный день учителя
04:12 05.10.2020 (обновлено: 09:02 05.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования.
В рекомендациях закреплены права и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.
Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.
Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений.
Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.
Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. Тема 2020 года: "Учителя: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысление будущего". Праздник предоставит возможность подвести итоги и отметить заслуги учителей по всему миру.
Пандемия COVID-19 усугубила проблемы, с которыми сталкиваются и без того перегруженные системы образования во всем мире, поэтому в настоящее время необходимо работать вместе с учителями, чтобы защитить право на образование и вписать его в новую реальность, формирующуюся в условиях пандемии.
В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября.
Учитель не просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни.
Сейчас работа учителя стала более публичной. Родители стали значительно активнее, чем десятилетия назад, и предъявляют более высокие требования. Педагог, зная возрастные особенности ребенка, должен замечать малейшие изменения в его поведении, проявлять заботу, внимание, тактичность. Задачи учителя усложняются, требуется большая психологическая устойчивость и сдержанность.
По данным Минпросвещения, всего в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, День учителя также отметят работники детских садов и вузов.
Традиционно в этот день или накануне в Государственном Кремлевском дворце проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который проводится с 1990 года. В 2019 году его победителем стала педагог по русскому языку и литературе "Средней школы № 55 "Долина знаний" Советского района Волгограда Лариса Арачашвили.
В 2020 году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации было решено перенести очный финал конкурса "Учитель года России" на первый квартал 2021 года.
Учредителями конкурса являются Минпросвещения России, Издательский дом "Учительская газета" и Общероссийский профсоюз образования.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников