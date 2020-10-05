https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html

Всемирный день учителя

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T04:12

2020-10-05T04:12

2020-10-05T09:02

социальный навигатор

сн_образование

всемирный день учителя

справки

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572786905_0:0:3050:1717_1400x0_80_0_0_d5b2d7b9ea0fd60a9c37937f5f076230.jpg

Ежегодно 5 октября во всем мире <a href="https://ru.unesco.org/commemorations/worldteachersday" target="_blank">отмечается Всемирный день учителя</a> (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования. В рекомендациях <a href="http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495r.pd" target="_blank">закреплены права</a> и обязанности учителей и международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, приема на работу и условий труда.<br> Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться.Каждый год празднование <a href="https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_den_uchitelja" target="_blank">Всемирного дня учителя</a> посвящено определенной теме. Тема 2020 года: "Учителя: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысление будущего". Праздник предоставит возможность подвести итоги и отметить заслуги учителей по всему миру.Пандемия COVID-19 усугубила проблемы, с которыми <a href="http://ria.ru/education/20121005/766538186.html" target="_blank">сталкиваются</a> и без того перегруженные системы образования во всем мире, поэтому в настоящее время необходимо работать вместе с учителями, чтобы защитить право на образование и вписать его в новую реальность, формирующуюся в условиях пандемии.В СССР и России День учителя с 1965 года по 1994 год праздновался в первое воскресенье октября. На основании указа президента России от 3 октября 1994 года День учителя отмечается 5 октября. Учитель не просто профессия, это <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/55781" target="_blank">призвание</a>, нелегкая и ответственная миссия. Настоящий учитель всегда дает гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает молодому человеку, подростку, ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни. Сейчас <a href="https://ria.ru/society/20171005/1506223445.html" target="_blank">работа учителя стала более публичной</a>. Родители стали значительно активнее, чем десятилетия назад, и предъявляют более высокие требования. Педагог, зная возрастные особенности ребенка, должен замечать малейшие изменения в его поведении, проявлять заботу, внимание, тактичность. Задачи учителя усложняются, требуется большая психологическая устойчивость и сдержанность. По данным Минпросвещения, всего в России более 1,5 миллиона школьных учителей, которые в свой профессиональный праздник получат поздравления от учеников, День учителя также отметят работники детских садов и вузов.Традиционно в этот день или накануне в Государственном Кремлевском дворце проходит награждение победителей конкурса "Учитель года", который <a href="https://sn.ria.ru/20181005/1530032076.html" target="_blank">проводится с 1990 года</a>. В 2019 году его победителем <a href="https://teacherofrussia.edu.ru/competition/competitor/1709" target="_blank">стала педаго</a>г по русскому языку и литературе "Средней школы № 55 "Долина знаний" Советского района Волгограда Лариса Арачашвили. В 2020 году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации было <a href="https://rg.ru/2020/08/24/final-konkursa-uchitel-goda-rossii-perenesut-na-2021-god.html" target="_blank">решено перенести</a> очный финал конкурса "Учитель года России" на первый квартал 2021 года. Учредителями конкурса <a href="https://teacherofrussia.edu.ru/" target="_blank">являются</a> Минпросвещения России, Издательский дом "Учительская газета" и Общероссийский профсоюз образования. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, всемирный день учителя, справки, в мире