https://ria.ru/20201005/pravoslavnye--1578252574.html

Представитель РПЦ рассказал, кого считает православными

Православные верующие должны регулярно исповедоваться и причащаться, а также следовать вероучению "за церковной оградой", например, не брать взятки и не... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:53

2020-10-05T15:53

2020-10-05T15:53

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

telegram (приложение)

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

русская православная церковь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/144486/44/1444864422_0:210:2894:1838_1400x0_80_0_0_96903a9dffae44dda0057ed912774390.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости</strong>. Православные верующие должны регулярно исповедоваться и причащаться, а также следовать вероучению "за церковной оградой", например, не брать взятки и не обманывать партнеров по бизнесу, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Критериями (того, кто является православным – ред.) для меня лично являются: прибегает ли человек к таинствам Церкви (покаяние, Евхаристия) и является ли его вера основанием его поступков вне церковной ограды. Иными словами, старается ли он не обманывать партнеров по бизнесу, если он бизнесмен, не брать взятки, если он чиновник, не поддерживать аборты, если он законодатель и так далее", - заявил Легойда в интервью Telegram-каналу "Быть".Он отметил, что в России много людей, для которых православие - часть культурной идентичности, а не религиозной, что, впрочем, по его мнению, "естественно после десятилетий советской эпохи".

https://ria.ru/20200930/pravoslavie-1578000151.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, общество