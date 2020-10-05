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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201005/pravoslavnye--1578252574.html
Представитель РПЦ рассказал, кого считает православными
Православные верующие должны регулярно исповедоваться и причащаться, а также следовать вероучению "за церковной оградой", например, не брать взятки и не... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:53
2020-10-05T15:53
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости</strong>. Православные верующие должны регулярно исповедоваться и причащаться, а также следовать вероучению "за церковной оградой", например, не брать взятки и не обманывать партнеров по бизнесу, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Критериями (того, кто является православным – ред.) для меня лично являются: прибегает ли человек к таинствам Церкви (покаяние, Евхаристия) и является ли его вера основанием его поступков вне церковной ограды. Иными словами, старается ли он не обманывать партнеров по бизнесу, если он бизнесмен, не брать взятки, если он чиновник, не поддерживать аборты, если он законодатель и так далее", - заявил Легойда в интервью Telegram-каналу "Быть".Он отметил, что в России много людей, для которых православие - часть культурной идентичности, а не религиозной, что, впрочем, по его мнению, "естественно после десятилетий советской эпохи".
https://ria.ru/20200930/pravoslavie-1578000151.html
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религия, московский патриархат, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, общество

Представитель РПЦ рассказал, кого считает православными

15:53 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Православные верующие должны регулярно исповедоваться и причащаться, а также следовать вероучению "за церковной оградой", например, не брать взятки и не обманывать партнеров по бизнесу, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Критериями (того, кто является православным – ред.) для меня лично являются: прибегает ли человек к таинствам Церкви (покаяние, Евхаристия) и является ли его вера основанием его поступков вне церковной ограды. Иными словами, старается ли он не обманывать партнеров по бизнесу, если он бизнесмен, не брать взятки, если он чиновник, не поддерживать аборты, если он законодатель и так далее", - заявил Легойда в интервью Telegram-каналу "Быть".
Он отметил, что в России много людей, для которых православие - часть культурной идентичности, а не религиозной, что, впрочем, по его мнению, "естественно после десятилетий советской эпохи".
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Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
 
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