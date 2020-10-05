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В Воронежской области локализовали два оставшихся природных пожара
Оба действующих на территории Воронежской области природных пожаров локализованы, угроза населенным пунктам отсутствует, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:36
2020-10-05T14:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Оба действующих на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> природных пожаров локализованы, угроза населенным пунктам отсутствует, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.В понедельник ГУМЧС по региону информировало, что один из трех крупных пожаров в Воронежской области - среди них два локализованных - потушен на площади порядка 80 гектаров."В настоящее время на территории Воронежской области действуют один ландшафтный и один природный пожары, локализованы", - говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
https://ria.ru/20201005/pozhary-1578205661.html
воронежская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия

В Воронежской области локализовали два оставшихся природных пожара

14:36 05.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Оба действующих на территории Воронежской области природных пожаров локализованы, угроза населенным пунктам отсутствует, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
В понедельник ГУМЧС по региону информировало, что один из трех крупных пожаров в Воронежской области - среди них два локализованных - потушен на площади порядка 80 гектаров.
"В настоящее время на территории Воронежской области действуют один ландшафтный и один природный пожары, локализованы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьПроисшествия
 
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