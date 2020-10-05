https://ria.ru/20201005/pozhar-1578233949.html

В Воронежской области локализовали два оставшихся природных пожара

Оба действующих на территории Воронежской области природных пожаров локализованы, угроза населенным пунктам отсутствует, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:36

2020-10-05T14:36

2020-10-05T14:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Оба действующих на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> природных пожаров локализованы, угроза населенным пунктам отсутствует, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.В понедельник ГУМЧС по региону информировало, что один из трех крупных пожаров в Воронежской области - среди них два локализованных - потушен на площади порядка 80 гектаров."В настоящее время на территории Воронежской области действуют один ландшафтный и один природный пожары, локализованы", - говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

https://ria.ru/20201005/pozhary-1578205661.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия