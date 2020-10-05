https://ria.ru/20201005/pozhar-1578230596.html

В МЧС оценили последствия пожаров в Воронежской и Ростовской областях

Свыше 130 строений уничтожено огнем после перехода палов сухой растительности и ландшафтных пожаров на девять населенных пунктов в Воронежской и Ростовской... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:15

2020-10-05T14:15

2020-10-05T14:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 130 строений уничтожено огнем после перехода палов сухой растительности и ландшафтных пожаров на девять населенных пунктов в Воронежской и <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской областях</a>, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."В девяти населенных пунктах огнем уничтожено более 130 строений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201005/pozhary-1578205661.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия