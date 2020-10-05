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Умер четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в Тюмени
Четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в Тюмени, умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:53
2020-10-05T10:53
2020-10-05T10:53
тюмень
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора области.Жилой дом в садовом товариществе "Малинка" загорелся ранним утром 30 сентября. Соседям удалось спасти из огня трех детей, которые находились одни дома. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело четырехлетней девочки. Двое детей скончались в больнице в четверг – мальчики 6 и 11 лет."В больнице умер четвертый ребенок, пострадавший в пожаре на тюменских дачах. О гибели стало известно сегодня, 5 октября", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20200817/1575874488.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, происшествия