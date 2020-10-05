https://ria.ru/20201005/pozhar-1578204643.html

В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров

Один из трех крупных природных пожаров ликвидирован в Воронежской области на площади в 80 гектаров, сообщило ГУМЧС по региону в понедельник. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:51

2020-10-05T09:51

2020-10-05T09:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

бобровский район

новохоперский район

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Один из трех крупных природных пожаров ликвидирован в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> на площади в 80 гектаров, сообщило ГУМЧС по региону в понедельник.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС РФ</a> информировало, что на территории области действуют три крупных природных пожара, два из которых локализованы."В 08.30 в Аннинском муниципальном районе ликвидирован лесной/ландшафтный пожар на общей площади порядка 80 га", - говорится в сообщении.Пожарные продолжают бороться с огнем в <a href="http://ria.ru/location_Novokhoperskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новохоперском районе</a>, где действует лесной пожар в районе села Калиново на площади 160 гектаров. В <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> горит камыш в пойме реки Битюг, там локализация на 150 гектарах.

https://ria.ru/20201001/doma-1578042459.html

воронежская область

бобровский район

новохоперский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, бобровский район, новохоперский район, происшествия