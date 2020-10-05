https://ria.ru/20201005/posol-1578314051.html
Литва отзывает посла в Белоруссии
Литва приняла решение отозвать посла в Белоруссии для консультаций, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:38
2020-10-05T20:38
2020-10-05T20:38
протесты в белоруссии
линас линкявичюс
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> приняла решение отозвать посла в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> для консультаций, заявил глава литовского МИД <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичюс</a>.Второго октября <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии - с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве отозваны в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии. Между тем <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие."Сохранение поддержки белорусов по-прежнему имеет решающее значение. Это важная причина держать каналы связи открытыми. Поэтому после консультаций с партнерами и при координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций", - написал он в <a href="https://twitter.com/linkeviciusl" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По его словам, "если к нам и дальше будут поступать требования о значительном сокращении дипломатического персонала в Беларуси, мы ответим соответствующим образом".Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, Литву и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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Sergej Klassen
Давно пора всех послов стран-марионеток США выгнать отовсюду. И цветные революции прекратятся
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Вадим Антонов
скатертью картошка
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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линас линкявичюс, белоруссия, литва, в мире