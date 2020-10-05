https://ria.ru/20201005/posly-1578247768.html

Путин назначил новых послов в нескольких странах Латинской Америки

Президент России Владимир Путин назначил новых российских послов в ряде стран Латинской Америки, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:34

2020-10-05T15:34

2020-10-05T15:34

россия

александр писарев

латинская америка

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил новых российских послов в ряде стран <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Послом РФ в Парагвае назначен <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pisarev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Писарев</a>, в Колумбии - Николай Тавдумадзе, в Чили - Сергей Кошкин, в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе - Александр Хохоликов.Андрей Будаев станет российским послом в Уругвае и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.

https://ria.ru/20200210/1564521004.html

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россия

латинская америка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр писарев, латинская америка, владимир путин, в мире