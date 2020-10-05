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Путин назначил новых послов в нескольких странах Латинской Америки
Президент России Владимир Путин назначил новых российских послов в ряде стран Латинской Америки, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:34
2020-10-05T15:34
россия
александр писарев
латинская америка
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил новых российских послов в ряде стран <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Послом РФ в Парагвае назначен <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pisarev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Писарев</a>, в Колумбии - Николай Тавдумадзе, в Чили - Сергей Кошкин, в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе - Александр Хохоликов.Андрей Будаев станет российским послом в Уругвае и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.
https://ria.ru/20200210/1564521004.html
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россия
латинская америка
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россия, александр писарев, латинская америка, владимир путин, в мире

Путин назначил новых послов в нескольких странах Латинской Америки

15:34 05.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых российских послов в ряде стран Латинской Америки, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Послом РФ в Парагвае назначен Александр Писарев, в Колумбии - Николай Тавдумадзе, в Чили - Сергей Кошкин, в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе - Александр Хохоликов.
Андрей Будаев станет российским послом в Уругвае и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля, 20:47
Пристайко оценил возможность возвращения послов в Москву и Киев
 
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РоссияАлександр ПисаревЛатинская АмерикаВладимир ПутинВ мире
 
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