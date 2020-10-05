https://ria.ru/20201005/politseyskiy-1578245657.html

В Москве экс-полицейский получил 13,5 года колонии за сбыт наркотиков

Суд приговорил 13,5 годам колонии бывшего московского полицейского за фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:24

2020-10-05T15:24

2020-10-05T15:24

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Суд приговорил 13,5 годам колонии бывшего московского полицейского за фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий, фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.В суде установлено, что Дидюрик, двое сотрудников полиции, а также страдающая наркоманией местная жительница (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) решили привлечь знакомую к уголовной ответственности. На основе их "работы" против непричастной женщины возбудили дело о попытке сбыта наркотиков, ее арестовали.Кроме того, Дидурик с коллегой обвинялись в покупке наркотиков, которые они хранили в отделе полиции для последующей перепродажи.

https://ria.ru/20201005/narkotiki-1578207557.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия