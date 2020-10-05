https://ria.ru/20201005/politseyskiy-1578245657.html
В Москве экс-полицейский получил 13,5 года колонии за сбыт наркотиков
Суд приговорил 13,5 годам колонии бывшего московского полицейского за фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:24
2020-10-05T15:24
2020-10-05T15:24
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Суд приговорил 13,5 годам колонии бывшего московского полицейского за фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий, фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.В суде установлено, что Дидюрик, двое сотрудников полиции, а также страдающая наркоманией местная жительница (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) решили привлечь знакомую к уголовной ответственности. На основе их "работы" против непричастной женщины возбудили дело о попытке сбыта наркотиков, ее арестовали.Кроме того, Дидурик с коллегой обвинялись в покупке наркотиков, которые они хранили в отделе полиции для последующей перепродажи.
https://ria.ru/20201005/narkotiki-1578207557.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Суд приговорил 13,5 годам колонии бывшего московского полицейского за фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Сегодня, 5 октября, Черемушкинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан Дмитрия Дидурика", - говорится в сообщении.
Ему инкриминировалось превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий, фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
В суде установлено, что Дидюрик, двое сотрудников полиции, а также страдающая наркоманией местная жительница (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) решили привлечь знакомую к уголовной ответственности. На основе их "работы" против непричастной женщины возбудили дело о попытке сбыта наркотиков, ее арестовали.
Кроме того, Дидурик с коллегой обвинялись в покупке наркотиков, которые они хранили в отделе полиции для последующей перепродажи.
"С учетом позиции государственного обвинителя Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Дидурика к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.