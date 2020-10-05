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Сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет
Средняя температура сентября стала самой высокой для территории России за 130-летнюю историю метеорологических наблюдений, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:30
2020-10-05T14:30
россия
погода
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Средняя температура сентября стала самой высокой для территории России за 130-летнюю историю метеорологических наблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_marina-makarova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Макарова</a>."В России самый теплый (сентябрь) за всю 130-летнюю историю измерений. В сентябре (температура) превысила норму на всех территориях за исключением нескольких территорий. Самые большие аномалии наблюдались на севере <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>, там температура превышала норму на 5-6 градусов. Аномалия +4 от <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Новой Земли</a> до <a href="http://ria.ru/location_Tiksi/" target="_blank" data-auto="true">Тикси</a> (Северо-Восток Якутии, Север <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, <a href="http://ria.ru/location_Taymyr_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Таймыр</a> и т.д.). В течение месяца там неоднократно обновлялись рекорды максимальной температуры. В основном эта температурная аномалия была обеспечена за счет северных регионов. На Европейской территории также было очень тепло, но аномалия была меньше: на юго-востоке температура была около нормы, а на западе и севере превышение над нормой составило 2-3 градуса", - сказала Макарова.Она уточнила, что температура сентября 2020 года отражает тренд на потепление, который наблюдают ученые.По словам Макаровой, нельзя делать вывод, что следующий сентябрь будет еще теплее.Специалист уточнила, что средняя температура сентября в северном полушарии повторила рекорд прошлого года."Относительно <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a> это был второй самый теплый сентябрь", - сказала Макарова.
https://ria.ru/20200930/pogoda-1577974027.html
https://ria.ru/20200831/zima-1576505027.html
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россия, погода, гидрометцентр, общество

Сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет

14:30 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Царицыно" в Москве
Отдыхающие в парке Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Средняя температура сентября стала самой высокой для территории России за 130-летнюю историю метеорологических наблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
"В России самый теплый (сентябрь) за всю 130-летнюю историю измерений. В сентябре (температура) превысила норму на всех территориях за исключением нескольких территорий. Самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, там температура превышала норму на 5-6 градусов. Аномалия +4 от Новой Земли до Тикси (Северо-Восток Якутии, Север Красноярского края, Таймыр и т.д.). В течение месяца там неоднократно обновлялись рекорды максимальной температуры. В основном эта температурная аномалия была обеспечена за счет северных регионов. На Европейской территории также было очень тепло, но аномалия была меньше: на юго-востоке температура была около нормы, а на западе и севере превышение над нормой составило 2-3 градуса", - сказала Макарова.
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Она уточнила, что температура сентября 2020 года отражает тренд на потепление, который наблюдают ученые.
По словам Макаровой, нельзя делать вывод, что следующий сентябрь будет еще теплее.
Специалист уточнила, что средняя температура сентября в северном полушарии повторила рекорд прошлого года.
"Относительно Арктики это был второй самый теплый сентябрь", - сказала Макарова.
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